Honda đưa mẫu xe điện liên doanh với Trung Quốc về chinh phục khách Nhật 19/04/2026 18:15

(PLO)- Mẫu xe điện mới của Honda mang tên Insight, sử dụng nền tảng từ Trung Quốc và đặt mục tiêu doanh số khiêm tốn chỉ 3.000 chiếc tại thị trường quê nhà.

Mẫu xe Honda Insight sản xuất tại Trung Quốc sẽ chính thức lăn bánh tại Nhật Bản trong tuần này. Tuy nhiên, giới chuyên gia dự báo mẫu xe này khó trở nên phổ biến tại thị trường nội địa.

Mẫu xe điện Insight, phát triển cùng đối tác liên doanh Dongfeng tại Trung Quốc. Ảnh: Carscoops.

Đầu năm nay, Honda ra mắt mẫu xe điện Insight, phát triển cùng đối tác liên doanh Dongfeng tại Trung Quốc. Ban đầu, xe có tên là e:NS2 trước khi được cải tiến và đổi tên thành Insight cho thị trường Nhật Bản.

Giá bán tại Nhật Bản được niêm yết ở mức 5,5 triệu yên, tương đương khoảng 34.500 USD (tương đương hơn 900 triệu đồng). Nhờ khoản trợ cấp chính phủ 1,3 triệu yên, giá thực tế giảm xuống còn 4,2 triệu yên (26.350 USD Mỹ, khoảng dưới 700 triệu đồng). Do xe điện chiếm chưa đến 2% doanh số tại Nhật, Honda chỉ dự định bán 3.000 chiếc trên toàn quốc.

Người quản lý kế hoạch sản phẩm của Honda nói: “Chúng tôi đặt ra mức doanh số giới hạn dựa trên số lượng khách hàng mục tiêu và thị phần của Honda trong phân khúc này”.

Thông số kỹ thuật và trang bị trên Honda Insight.

Honda Insight mới trang bị nền tảng e:N Architecture F, bộ pin CATL 68,8 kWh và động cơ điện phía trước 201 mã lực. Xe có phạm vi hoạt động 311 dặm (500 km) theo tiêu chuẩn WLTP, con số khá ấn tượng so với kích thước pin.

Khách hàng Nhật Bản có năm lựa chọn màu sắc, bao gồm các tông màu nổi bật như Xanh ngọc Obsidian và Xanh kim loại Aquatoper II. Nội thất xe cung cấp hai tùy chọn bọc ghế màu đen hoặc trắng.

Khoang lái trang bị màn hình hiển thị trên kính chắn gió, hệ thống âm thanh Bose 12 loa và màn hình giải trí lớn. Xe cũng có màn hình kỹ thuật số cho người lái và hệ thống sưởi cho ghế, vô lăng, tấm ốp cửa. Những tính năng này được đánh giá rất phù hợp cho mùa đông tại Nhật Bản.