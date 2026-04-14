Người dùng sắp mua được ô tô không tốn xăng của Honda 14/04/2026 15:03

(PLO)-Chiếc ô tô này phù hợp cho các đường phố đô thị đông đúc.

Tập đoàn Honda Motor vừa chính thức công bố kế hoạch mở bán mẫu xe điện đô thị hoàn toàn mới mang tên Honda Super-ONE.

Honda Super-ONE được định vị là một mẫu EV phân khúc A (xe đô thị cỡ nhỏ). Tên gọi Super-ONE thể hiện khát vọng của Honda trong việc tạo ra một chiếc ô tô vượt qua những quy chuẩn thông thường của xe điện và xe siêu nhỏ.

Dù là ô tô thuần điện, Super-ONE vẫn chú trọng vào niềm vui cầm lái đặc trưng của Honda.

Xe sử dụng nền tảng trọng lượng nhẹ cải tiến từ dòng N Series nhưng có bề ngang được mở rộng, tạo nên tư thế đứng vững chãi và năng động.

Với trọng lượng chỉ 1.090 kg, đây là một trong những mẫu xe điện nhẹ nhất thị trường Nhật Bản, kết hợp cùng trọng tâm thấp hơn cả xe xăng cùng kích cỡ, mang lại khả năng phản hồi cực kỳ nhạy bén với thao tác của người lái.

Để tối ưu cảm giác lái, Honda đã tích hợp hệ thống giả lập hộp số 7 cấp phối hợp cùng công nghệ Kiểm soát Âm thanh Chủ động (Active Sound Control).

Hệ thống này tạo ra tiếng động cơ ảo đầy uy lực và cảm giác sang số sắc lẹm, khiến người lái có cảm giác như đang điều khiển một chiếc xe thể thao chạy xăng truyền thống. Thậm chí, người lái còn có thể sang số thông qua lẫy chuyển số trên vô lăng khi ở chế độ BOOST.

Xe sử dụng bộ pin khoảng 29 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 206 km. Đây là con số lý tưởng cho nhu cầu di chuyển trong đô thị mỗi ngày. Xe được bán với giá 27.000 USD, tương đương 711 triệu đồng.