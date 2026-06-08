Thời tiết nắng nóng, bơm lốp đúng cách giúp giảm nguy cơ nổ lốp 08/06/2026 10:03

(PLO)- Nhiệt độ mặt đường tăng cao vào mùa hè có thể khiến áp suất lốp thay đổi đáng kể. Bơm lốp đúng tiêu chuẩn và kiểm tra thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ nổ lốp, đồng thời nâng cao độ an toàn khi di chuyển.

Nhiệt độ môi trường tăng cao trong mùa hè không chỉ ảnh hưởng đến động cơ mà còn tác động trực tiếp đến lốp xe, bộ phận duy nhất tiếp xúc với mặt đường. Khi mặt đường hấp thụ nhiệt từ ánh nắng mặt trời, nhiệt độ có thể cao hơn nhiều so với nhiệt độ không khí, khiến áp suất bên trong lốp tăng lên đáng kể.

Trong điều kiện đó, việc bơm lốp đúng áp suất không chỉ giúp xe vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu mà còn góp phần giảm nguy cơ nổ lốp, đặc biệt khi di chuyển trên đường dài hoặc ở tốc độ cao.

Trong những ngày thời tiết nắng nóng, việc bơm lốp đúng áp suất theo khuyến nghị của nhà sản xuất là yếu tố quan trọng giúp xe vận hành ổn định và giảm nguy cơ nổ lốp.

Nắng nóng khiến áp suất lốp tăng nhanh

Không khí bên trong lốp sẽ giãn nở khi nhiệt độ tăng. Vì vậy, trong những ngày nắng nóng, áp suất lốp thường cao hơn so với điều kiện thời tiết mát mẻ.

Nếu lốp đã được bơm quá căng từ trước, áp suất có thể tiếp tục tăng khi xe vận hành trên mặt đường nóng, làm gia tăng áp lực lên thành lốp. Khi kết hợp với tốc độ cao, tải trọng lớn hoặc lốp đã xuống cấp, nguy cơ hư hỏng và nổ lốp sẽ tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người lái nên chủ động xả bớt hơi trong lốp vào mùa hè. Việc giảm áp suất thấp hơn mức khuyến nghị cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro không kém.

Lốp quá non hơi cũng nguy hiểm

Nhiều tài xế cho rằng bơm lốp mềm hơn một chút trong mùa nóng sẽ an toàn hơn. Thực tế, lốp thiếu hơi có thể khiến diện tích tiếp xúc với mặt đường tăng lên, làm phát sinh nhiều nhiệt hơn trong quá trình vận hành.

Khi xe chạy liên tục trên quãng đường dài, nhiệt tích tụ bên trong lốp có thể làm kết cấu cao su bị suy giảm, tăng nguy cơ bong tách lớp hoặc nổ lốp. Ngoài ra, lốp non hơi còn khiến xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn và làm giảm độ ổn định khi đánh lái hoặc phanh gấp.

Bơm lốp theo đúng khuyến nghị của nhà sản xuất

Các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên tuân thủ mức áp suất lốp được nhà sản xuất xe công bố. Thông số này thường được dán ở khung cửa ghế lái, nắp bình nhiên liệu hoặc ghi trong sổ hướng dẫn sử dụng.

Mức áp suất tiêu chuẩn đã được tính toán dựa trên trọng lượng xe, kích thước lốp và điều kiện vận hành thông thường. Việc tự ý tăng hoặc giảm áp suất quá nhiều đều có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành và độ an toàn.

Để có kết quả chính xác, nên kiểm tra và bơm lốp khi lốp còn nguội, tức là trước khi xe di chuyển hoặc sau khi dừng xe đủ lâu.

Kiểm tra lốp thường xuyên trong mùa hè

Bên cạnh việc duy trì áp suất phù hợp, tài xế cũng nên kiểm tra tình trạng lốp định kỳ, đặc biệt trước những chuyến đi dài.

Các dấu hiệu như gai lốp mòn, thành lốp xuất hiện vết nứt, phồng rộp hoặc có dị vật cắm vào đều cần được xử lý kịp thời. Đây là những yếu tố làm suy giảm độ bền của lốp và có thể dẫn đến sự cố nghiêm trọng khi gặp nhiệt độ cao.

Ngoài ra, đừng quên kiểm tra cả lốp dự phòng để bảo đảm luôn sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp.

Tránh chở quá tải và chạy tốc độ cao liên tục

Nhiệt độ cao kết hợp với tải trọng lớn là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến lốp xe nhanh xuống cấp.

Khi xe chở quá tải hoặc chất nhiều hành lý trong thời gian dài, áp lực lên lốp tăng lên đáng kể. Nếu tiếp tục vận hành ở tốc độ cao trong điều kiện mặt đường nóng, nhiệt lượng sinh ra sẽ lớn hơn, làm tăng nguy cơ hư hỏng lốp.

Đối với các hành trình dài vào mùa hè, tài xế nên cho xe nghỉ định kỳ để lốp và hệ thống phanh có thời gian tản nhiệt.

Không quên hệ thống cảm biến áp suất lốp

Ngày nay, nhiều mẫu xe được trang bị hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), giúp cảnh báo khi áp suất lốp bất thường. Đây là tính năng hữu ích giúp người lái phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn trước khi xảy ra sự cố.

Tuy nhiên, cảm biến chỉ mang tính hỗ trợ. Việc kiểm tra lốp bằng mắt thường và đo áp suất định kỳ vẫn là thói quen cần duy trì để đảm bảo an toàn tối đa.