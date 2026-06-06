Trước mỗi chuyến đi dài, tài xế nên kiểm tra ngay 6 hạng mục này trên xe 06/06/2026 09:05

(PLO)- Dành vài phút kiểm tra xe trước khi xuất phát có thể giúp tài xế tránh những sự cố tốn kém và nguy hiểm, đặc biệt trong các chuyến đi đường dài hoặc hành trình qua nhiều địa hình phức tạp.

Những chuyến đi đường dài luôn mang lại trải nghiệm thú vị, nhưng cũng đặt chiếc xe trước áp lực vận hành lớn hơn so với việc di chuyển hàng ngày trong đô thị. Chỉ một chi tiết nhỏ bị bỏ sót cũng có thể dẫn đến sự cố ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến hành trình, thậm chí gây mất an toàn cho người ngồi trên xe.

Chỉ với vài phút kiểm tra lốp xe, dầu động cơ, nước làm mát, hệ thống phanh, ắc quy cùng đèn chiếu sáng, tài xế có thể giảm đáng kể nguy cơ gặp sự cố trên đường và yên tâm tận hưởng hành trình trọn vẹn.

Vì vậy, trước khi khởi hành, các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên dành vài phút kiểm tra tổng thể phương tiện, đặc biệt là 6 hạng mục quan trọng dưới đây.

1. Lốp xe

Lốp xe là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường và chịu toàn bộ tải trọng của xe. Trước chuyến đi, tài xế cần kiểm tra áp suất lốp, độ mòn gai lốp và tình trạng thành lốp.

Lốp non hơi có thể làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu, khiến xe vận hành thiếu ổn định và dễ sinh nhiệt khi chạy ở tốc độ cao. Ngược lại, lốp bơm quá căng làm giảm độ bám đường và ảnh hưởng đến khả năng phanh.

Ngoài bốn lốp chính, đừng quên kiểm tra cả lốp dự phòng để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

2. Dầu động cơ

Dầu động cơ có nhiệm vụ bôi trơn, làm mát và bảo vệ các chi tiết bên trong máy. Nếu mức dầu quá thấp hoặc dầu đã xuống cấp, động cơ có thể hoạt động kém hiệu quả, thậm chí gặp hư hỏng nghiêm trọng.

Trước khi lên đường, hãy kiểm tra que thăm dầu để đảm bảo lượng dầu vẫn nằm trong mức tiêu chuẩn. Nếu dầu có màu quá đen, xuất hiện cặn bẩn hoặc đã đến kỳ thay thế, nên xử lý trước khi khởi hành.

3. Nước làm mát

Một trong những sự cố phổ biến khi di chuyển đường dài là động cơ bị nóng quá mức do thiếu nước làm mát hoặc hệ thống làm mát hoạt động không hiệu quả.

Tài xế nên kiểm tra mức dung dịch trong bình phụ, đồng thời quan sát các đường ống dẫn xem có dấu hiệu rò rỉ hay không. Tuyệt đối không mở nắp két nước khi động cơ còn nóng để tránh nguy cơ bỏng do áp suất cao.

4. Hệ thống phanh

Phanh là hệ thống liên quan trực tiếp đến an toàn vận hành. Trước mỗi chuyến đi dài, người lái cần kiểm tra độ nhạy của bàn đạp phanh, mức dầu phanh và lắng nghe xem có tiếng kêu bất thường từ má phanh hoặc đĩa phanh hay không.

Nếu phát hiện xe phanh không ăn, bàn đạp bị mềm hoặc xuất hiện rung lắc khi phanh, cần đưa xe đi kiểm tra ngay thay vì tiếp tục hành trình.

5. Ắc quy

Một bình ắc quy yếu có thể khiến xe khó khởi động hoặc gặp trục trặc giữa đường. Trước chuyến đi, hãy kiểm tra điện áp ắc quy, các đầu cọc bình và tình trạng oxy hóa tại các điểm tiếp xúc.

Nếu ắc quy đã sử dụng nhiều năm hoặc xuất hiện dấu hiệu khởi động chậm, tài xế nên cân nhắc kiểm tra chuyên sâu hoặc thay mới để tránh rủi ro.

6. Đèn chiếu sáng và gạt mưa

Nhiều người thường bỏ qua việc kiểm tra hệ thống đèn và gạt mưa trước khi xuất phát. Tuy nhiên, đây là những bộ phận đóng vai trò quan trọng khi lái xe ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.

Hãy kiểm tra đèn pha, đèn cốt, đèn phanh, đèn xi-nhan và đèn cảnh báo để đảm bảo tất cả đều hoạt động bình thường. Đồng thời, cần kiểm tra lưỡi gạt mưa và bổ sung nước rửa kính nếu cần thiết.

Chuẩn bị thêm những vật dụng cần thiết

Ngoài việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe, tài xế cũng nên chuẩn bị một số vật dụng hỗ trợ như bộ vá lốp khẩn cấp, dây câu bình, đèn pin, bơm lốp mini, nước uống và bộ dụng cụ y tế cơ bản.

Đối với các hành trình dài hoặc di chuyển qua khu vực đồi núi, vùng xa, việc mang theo các vật dụng dự phòng có thể giúp xử lý nhanh nhiều tình huống bất ngờ.