Điều gì đang xảy ra với ô tô Nhật? 24/06/2026 14:02

Thị trường ô tô thế giới đang chứng kiến một cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử. Sau nhiều thập kỷ bị thống trị bởi các nhà sản xuất lâu đời đến từ Nhật Bản, trung tâm trọng lực của ngành công nghiệp này đã bắt đầu thay đổi mạnh mẽ trong thập niên 2020 với sự vươn lên mãnh liệt của các thương hiệu xe điện (EV) Trung Quốc.

Dấu hiệu hụt hơi của các hãng xe truyền thống ngày càng lộ rõ. Honda Motor vừa ghi nhận mức lỗ hoạt động khoảng 400 tỷ Yên (tương đương 2,55 tỷ USD) trong năm tài chính vừa qua, lần lỗ đầu tiên của hãng sau gần 70 năm.

Trong khi đó, Nissan cũng đã phải công bố kế hoạch đóng cửa loạt nhà máy và cắt giảm khoảng 20.000 nhân sự trên toàn cầu do doanh số sụt giảm tại các thị trường trọng điểm như Mỹ và Trung Quốc.

Tại Singapore, một thị trường có tính định hướng xu hướng cao, các thương hiệu đại chúng như Toyota, Honda, Nissan và Mazda đều ghi nhận thị phần sụt giảm liên tục trong giai đoạn 2016–2025.

Nguyên nhân chính được các chuyên gia chỉ ra là do các hãng xe truyền thống đã đánh giá sai tốc độ chuyển đổi công nghệ, quá tự tin vào thế mạnh của động cơ đốt trong và phản ứng quá chậm trễ trước làn sóng điện hóa.

Mặc dù các hãng xe Trung Quốc đang chiếm ưu thế lớn về giá và sản lượng, các chuyên gia từ Viện Weizenbaum và Đại học Quản lý Singapore (SMU) lưu ý rằng cuộc chiến giá cả khốc liệt đang bào mòn biên lợi nhuận của họ. Thêm vào đó, biên độ mất giá cao của xe điện Trung Quốc cũ so với xe truyền thống cũng là rào cản tâm lý đối với người tiêu dùng trong tương lai.