Mở nắp capo và kiểm tra khoang động cơ: Những lưu ý quan trọng không phải ai cũng biết 19/06/2026 08:46

(PLO)- Chỉ mất vài phút mở nắp capo để kiểm tra khoang động cơ, nhưng thói quen đơn giản này có thể giúp chủ xe phát hiện sớm nhiều hư hỏng tiềm ẩn, tránh những sự cố tốn kém và đảm bảo xe luôn vận hành an toàn, bền bỉ.

Nhiều chủ xe thường chỉ mở nắp capo khi xe gặp sự cố hoặc đến kỳ bảo dưỡng định kỳ. Tuy nhiên, việc kiểm tra khoang động cơ thường xuyên là một thói quen đơn giản nhưng có thể giúp phát hiện sớm nhiều vấn đề tiềm ẩn, từ rò rỉ chất lỏng đến các dấu hiệu hư hỏng của động cơ. Dù vậy, không phải ai cũng biết cách kiểm tra đúng và an toàn.

Không mở nắp capo ngay sau khi xe vừa vận hành

Sau một hành trình dài hoặc khi xe vừa dừng hoạt động, nhiệt độ trong khoang động cơ có thể rất cao. Các bộ phận như động cơ, két nước, ống dẫn làm mát hay cổ xả đều có thể gây bỏng nếu chạm vào.

Chỉ vài phút kiểm tra khoang động cơ dưới nắp capo có thể giúp chủ xe phát hiện sớm hư hỏng, tránh những sự cố tốn kém và kéo dài tuổi thọ xe. Ảnh: Pexels

Trước khi kiểm tra, nên tắt máy và chờ vài phút để nhiệt độ giảm xuống. Đặc biệt, tuyệt đối không mở nắp két nước làm mát khi động cơ còn nóng vì áp suất bên trong có thể khiến nước làm mát phun ra ngoài, gây nguy hiểm.

Quan sát tổng thể trước khi kiểm tra chi tiết

Khi mở nắp capo, hãy dành vài phút để quan sát toàn bộ khoang động cơ. Những dấu hiệu bất thường như vết dầu loang, nước làm mát rò rỉ, dây điện bị chuột cắn hoặc các chi tiết lỏng lẻo đều có thể được phát hiện bằng mắt thường.

Ngoài ra, nếu nhận thấy mùi khét, mùi xăng hoặc mùi dầu bất thường, chủ xe nên kiểm tra kỹ hơn hoặc đưa xe đến xưởng dịch vụ để đánh giá nguyên nhân.

Kiểm tra mức dầu động cơ đúng cách

Dầu động cơ đóng vai trò bôi trơn và bảo vệ các chi tiết bên trong máy. Để kiểm tra chính xác, xe nên được đỗ trên mặt phẳng và động cơ đã tắt đủ lâu để dầu chảy về cácte.

Rút que thăm dầu, lau sạch rồi cắm lại hoàn toàn trước khi rút ra lần nữa để đọc mức dầu. Nếu dầu nằm dưới vạch tối thiểu hoặc có màu đen đặc kèm mùi khét, xe có thể cần được bổ sung hoặc thay dầu sớm hơn dự kiến.

Đừng bỏ qua nước làm mát

Nhiều tài xế chỉ chú ý đến dầu nhớt mà quên mất vai trò quan trọng của nước làm mát. Mức nước làm mát quá thấp có thể khiến động cơ hoạt động ở nhiệt độ cao, làm tăng nguy cơ quá nhiệt và gây hư hỏng nghiêm trọng.

Hãy kiểm tra bình chứa phụ và đảm bảo mực dung dịch nằm trong khoảng quy định giữa vạch MIN và MAX. Nếu nước làm mát thường xuyên hao hụt, có thể hệ thống đang gặp tình trạng rò rỉ cần được xử lý.

Kiểm tra ắc quy và các đầu cực

Ắc quy là nguồn cung cấp điện cho xe khi khởi động và vận hành nhiều hệ thống điện tử. Khi mở capo, hãy quan sát các đầu cực để đảm bảo chúng sạch sẽ, không bị ăn mòn hoặc xuất hiện lớp bột màu trắng, xanh quanh cọc bình.

Nếu phát hiện dấu hiệu oxy hóa, nên vệ sinh hoặc bảo dưỡng sớm để tránh ảnh hưởng đến khả năng khởi động và hoạt động của hệ thống điện.

Chú ý đến dây curoa và đường ống cao su

Các dây curoa và ống dẫn cao su thường bị lão hóa theo thời gian nhưng lại ít được người dùng quan tâm. Hãy kiểm tra xem chúng có dấu hiệu nứt, chai cứng, phồng rộp hoặc mòn bất thường hay không.

Một dây curoa đứt hoặc đường ống làm mát bị nứt có thể khiến xe gặp sự cố bất ngờ giữa hành trình và kéo theo chi phí sửa chữa đáng kể.

Không tự ý chạm vào các bộ phận điện áp cao

Đối với xe hybrid hoặc xe điện, trong khoang động cơ có thể xuất hiện các dây dẫn và thiết bị điện áp cao được đánh dấu bằng màu cam. Đây là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu người dùng không có chuyên môn.

Khi phát hiện bất thường liên quan đến các bộ phận này, tốt nhất nên đưa xe đến trung tâm dịch vụ thay vì tự kiểm tra hoặc sửa chữa.

Hình thành thói quen kiểm tra định kỳ

Chỉ cần dành vài phút mỗi tuần hoặc trước những chuyến đi dài để mở nắp capo kiểm tra tổng quát, chủ xe có thể phát hiện sớm nhiều dấu hiệu bất thường và hạn chế nguy cơ hỏng hóc nghiêm trọng. Đây là một thói quen đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lớn trong việc bảo vệ động cơ, tiết kiệm chi phí sửa chữa và duy trì độ bền của xe theo thời gian.