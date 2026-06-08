Cuộc cách mạng xe điện toàn cầu 08/06/2026 11:50

(PLO)-Ngành công nghiệp ô tô thế giới đang trải qua những ngày tháng chuyển mình mạnh mẽ nhất trong lịch sử khi kỷ nguyên của động cơ đốt trong dần nhường chỗ cho dòng chảy điện hóa.

Không còn là những dự báo trên giấy, cuộc cách mạng xanh đã chính thức bùng nổ trên diện rộng với những cột mốc kỷ lục liên tiếp bị xô đổ.

Theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số xe điện toàn cầu đang đạt mức tăng trưởng ấn tượng hơn. Với việc chiếm tới hơn 20% lượng ô tô mới bán ra trên toàn cầu, xe điện đang khẳng định vị thế là tương lai không thể đảo ngược của bản đồ di chuyển thế giới.

Sự dịch chuyển tốc độ

Trọng tâm của làn sóng điện hóa toàn cầu hiện đang đặt tại Trung Quốc, quốc gia tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối. Thị trường Trung Quốc đã chứng kiến một cột mốc lịch sử khi doanh số xe điện chính thức vượt qua xe động cơ truyền thống.

Sự bứt phá của quốc gia tỷ dân chủ yếu được thúc đẩy nhờ lợi thế cạnh tranh vượt trội về giá của xe thuần điện (BEV) so với xe xăng, kết hợp với chương trình đổi xe cũ lấy xe mới đầy hấp dẫn cho mỗi người tiêu dùng lựa chọn xe điện.

Vương quốc Anh nổi lên như một điểm sáng với tỷ lệ thâm nhập xe điện tăng mạnh nhờ cơ chế trao đổi hạn ngạch phát thải.

Tại Mỹ, điểm nhấn lớn nhất tại xứ sở cờ hoa là sự thay đổi cục diện cạnh tranh khi chính sách tín dụng thuế xe sạch được khấu trừ trực tiếp tại điểm bán đã giúp kích cầu mạnh mẽ dòng xe điện.

Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch điện hóa phương tiện giao thông thông qua việc triển khai đồng bộ nhiều chính sách trợ cấp tài chính mạnh mẽ. Trong kế hoạch ngân sách năm 2025, quốc gia này chi tới 1.500 tỷ won (tương đương khoảng 1,02 tỷ USD) để khuyến khích người tiêu dùng sở hữu xe điện.

Gói ngân sách khổng lồ này không chỉ hướng đến mục tiêu chung mà còn tập trung hỗ trợ sâu cho các đối tượng cụ thể như áp dụng mức chiết khấu ưu đãi bổ sung cho nhóm khách hàng trẻ tuổi mua xe lần đầu hay các gia đình đông con.

Đặc biệt, thông qua cơ chế trợ cấp tương ứng, chính sách mới của chính phủ được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động cộng hưởng, thúc đẩy các hãng sản xuất ô tô đồng loạt tung ra các chiến dịch giảm giá sâu hơn để thu hút khách hàng.

Hòa chung dòng chảy đó, thủ đô Seoul đã chủ động mở rộng quy mô ưu đãi bằng cách lồng ghép nguồn ngân sách của thành phố trực tiếp vào các gói khuyến khích của trung ương. Theo đó, những tài xế quyết định khai tử xe động cơ đốt trong để chuyển sang các dòng xe xanh sẽ được Chính quyền Thành phố Seoul thưởng nóng thêm 300.000 won. Với bước đi chiến lược này, Seoul kỳ vọng sẽ hỗ trợ tài chính thành công cho các phương tiện điện hóa, góp phần đẩy nhanh tiến trình xanh hóa hạ tầng giao thông đô thị.

Làn sóng mới

Một xu hướng mang tính bước ngoặt hiện nay chính là sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á, Mỹ Latinh và châu Phi với mức tăng trưởng doanh số xe điện.

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan tiếp tục giữ vững vị thế thị trường xe điện lớn nhất khu vực. Ngay phía sau, Indonesia và Việt Nam trở thành những hiện tượng tăng trưởng khi doanh số tại Indonesia tăng gấp ba lần và Việt Nam tăng gần gấp đôi.

Sự thành công của thị trường Việt Nam in đậm dấu ấn của các thương hiệu nội địa như VinFast. Không chỉ thống lĩnh sân nhà, hãng xe Việt đã bắt đầu xuất khẩu sang 11 quốc gia và công bố kế hoạch mở rộng nhà máy sang Ấn Độ và Indonesia.

Cùng với làn sóng bùng nổ của kỷ nguyên di chuyển xanh, hạ tầng trạm sạc xe điện tại Việt Nam đang ghi nhận tốc độ mở rộng nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong đó, V-Green hiện là đơn vị sở hữu mạng lưới quy mô nhất với kế hoạch triển khai 150.000 cổng sạc phủ khắp 63 tỉnh thành, tập trung mạnh vào các trụ sạc nhanh tại các hệ sinh thái lớn như trung tâm thương mại Vincom, bệnh viện Vinmec và trường học Vinschool,…

Tại khu vực Mỹ Latinh, Brazil khẳng định vị thế dẫn đầu với số lượng xe điện bán ra hơn 100.000 chiếc/năm nhờ chính sách miễn thuế nhập khẩu tạm thời đối với các dòng xe điện, tạo động lực cho các ông lớn cắm rễ xây dựng nhà máy nội địa.

Dù trợ cấp chính phủ tính trên mỗi đầu xe toàn cầu có xu hướng giảm mạnh khi thị trường bước vào giai đoạn tự vận hành, sức chống chịu và phục hồi của thị trường xe điện vẫn mang lại những tín hiệu vô cùng lạc quan.

Những con số biết nói này là minh chứng đanh thép nhất cho thấy xe điện không còn là xu hướng nhất thời, mà đang vững vàng định hình lại toàn bộ nền kinh tế di chuyển toàn cầu theo hướng bền vững và xanh hóa.