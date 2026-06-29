Doanh số Toyota Yaris Cross HEV tăng nhờ thị trường dần quen với xăng E10 29/06/2026 14:00

(PLO)- Khi những băn khoăn về xăng E10 dần lắng xuống, các mẫu hybrid của Toyota đang được khách hàng yêu thích hơn nhờ ưu điểm kép: Tương thích với nhiên liệu mới và tiết kiệm nhiên liệu đã được kiểm chứng.

Sau gần một tháng triển khai, xăng E10 đang dần được thị trường đón nhận tích cực hơn. Nếu ở thời điểm đầu, phần lớn các cuộc thảo luận xoay quanh khả năng tương thích và những ảnh hưởng có thể xảy ra với động cơ, thì đến nay, thực tế sử dụng đang giúp người dùng an tâm hơn với loại nhiên liệu mới.

Khi những băn khoăn dần lắng xuống, sự quan tâm của thị trường cũng chuyển sang một câu hỏi thực tế hơn: đâu là những mẫu xe có thể giúp người dùng tối ưu chi phí nhiên liệu trong bối cảnh mới?

Từ nỗi lo tương thích đến động lực tăng trưởng của xe hybrid

Trong bối cảnh đó, các dòng xe hybrid đang trở thành một trong những nhóm sản phẩm nhận được nhiều sự chú ý nhất.

Theo Toyota Việt Nam, hãng chưa ghi nhận trường hợp sự cố nào liên quan đến việc sử dụng xăng E10 trên các dòng xe hiện hành. Điều này đồng nghĩa với việc khi nỗi lo về khả năng tương thích dần được giải tỏa, người dùng có xu hướng quay trở lại với giá trị cốt lõi mà họ luôn quan tâm khi lựa chọn ô tô: chi phí sử dụng.

Đây cũng chính là lợi thế vốn có của xe hybrid. Không phải bởi công nghệ này tương thích với E10 hơn các dòng xe khác, mà bởi khả năng tiết kiệm nhiên liệu đã được chứng minh qua thực tế sử dụng nhiều năm. Những mẫu xe có mức tiêu hao thấp tự nhiên trở thành lựa chọn đáng cân nhắc hơn đối với nhiều khách hàng.

Diễn biến doanh số thời gian gần đây phần nào phản ánh xu hướng đó. Trong tháng 5-2026, doanh số Corolla Cross HEV đạt 577 xe, tăng 25,4% so với tháng trước và tiếp tục dẫn đầu thị trường hybrid. Lũy kế 6 tháng đầu năm, phiên bản này đã đạt tới 2.216 xe bán ra. Trong khi đó, Yaris Cross HEV ghi nhận mức tăng trưởng còn ấn tượng hơn khi doanh số tháng 5 tăng gấp đôi so với tháng trước. Tính từ đầu năm, đã có 883 chiếc Yaris Cross HEV được bàn giao tới khách hàng, vượt tổng doanh số của cả năm 2025.

Yaris Cross HEV – mẫu xe rất tiết kiệm nhiên liệu.

Những con số trên càng khẳng định thị trường không đơn thuần chỉ đang đón nhận E10 tích cực hơn. Và đó chính là lý do Yaris Cross HEV trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất ở thời điểm hiện tại.

Yaris Cross HEV: Tiết kiệm nhiên liệu và không đánh đổi trải nghiệm sử dụng

Thực tế, mức tiêu hao nhiên liệu thấp luôn là lợi thế được nhắc tới đầu tiên khi nói về Yaris Cross HEV. Nhưng với nhiều chủ xe, đây không phải giá trị duy nhất.

Anh Đào Công Giang (Hà Nội) cho biết sau thời gian sử dụng, chiếc xe duy trì mức tiêu thụ khoảng 4 lít/100km. Với tần suất di chuyển thường xuyên, chi phí nhiên liệu mỗi tháng khoảng 2 triệu đồng. "Tôi thường đổ khoảng 500.000 đồng tiền xăng là đi được hơn 700 km. Tính ra chi phí nhiên liệu chưa tới 1.000 đồng cho mỗi km vận hành", anh Giang chia sẻ.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều khách hàng lựa chọn Yaris Cross HEV không nằm ở việc xe tiêu thụ ít xăng hơn, mà ở chỗ khả năng tiết kiệm đó gần như không đi kèm bất kỳ sự đánh đổi nào.

Yaris Cross HEV thực sự giúp anh Giang “nhẹ đầu” về chi phí xăng xe.

Anh Nguyễn Tuấn Thành (Yên Bái) cho biết chiếc Yaris Cross HEV của mình duy trì mức tiêu hao khoảng 4 lít/100km trong suốt quá trình sử dụng. Dù vậy, xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày cũng như những chuyến đi đường dài.

Đây cũng là điểm khác biệt lớn của công nghệ hybrid hiện nay. Người dùng không cần thay đổi thói quen sử dụng, không phải tìm kiếm hạ tầng sạc hay học cách vận hành một loại phương tiện hoàn toàn mới. Mọi thứ diễn ra giống như một chiếc xe xăng thông thường, chỉ khác ở chỗ mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn đáng kể.

Chị Thùy Trang, chủ xe Yaris Cross HEV tại Hà Nội, cho biết ngay cả quá trình chuyển đổi giữa động cơ điện và động cơ xăng cũng diễn ra rất mượt mà. "Xe tự động kết hợp giữa điện và xăng, người lái không cần can thiệp gì. Hệ thống hoạt động rất êm, nếu không chú ý kỹ gần như không nhận ra thời điểm xe chuyển từ điện sang xăng", chị Trang chia sẻ.

Chị Trang rất yêu thích ngoại hình của Yaris Cross.

Có thể thấy rằng, điều người dùng tìm kiếm không chỉ là một chiếc xe dùng được xăng E10. Điều họ cần là một chiếc xe giúp tiết kiệm hơn mỗi ngày với nhiên liệu mới mà vẫn vận hành theo cách quen thuộc nhất. Và đó chính là giá trị đang giúp Yaris Cross HEV ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn.

Ngoài ra, trong tháng 6, khách hàng mua Yaris Cross còn được hưởng ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với giá trị tối đa tới 37 triệu đồng, cùng chương trình vay mua xe lãi suất từ 7,49%/năm trong 6 tháng đầu đối với các phiên bản động cơ xăng. Đồng thời, Toyota cũng áp dụng chính sách bảo hành lên tới 10 năm hoặc 185.000 km cho pin hybrid của Yaris Cross HEV, góp phần gia tăng sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Được biết, từ tháng 1-2026, Toyota Việt Nam đã điều chỉnh giảm giá bán đối với một số mẫu xe Hybrid, trong đó Yaris Cross HEV được giảm 37 triệu đồng, đưa giá bán về mức 728 triệu đồng.