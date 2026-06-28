Chiếc ô tô có khoang lái như phi công với giá 7 xe máy Honda SH 28/06/2026 09:59

Được phát triển dựa trên sự hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Ô tô Quảng Châu (GAC Group) và gã khổng lồ công nghệ Huawei, Aistaland GT7 và được định vị phân khúc xe thể thao hiệu năng cao.

Aistaland GT7 gây ấn tượng mạnh với kiểu dáng thiết kế hạ thấp, thân xe rộng (wide-body) đặc trưng của dòng ô tô thể thao lai coupe (Shooting Brake).

Xe được tối ưu hóa bằng 14 cải tiến khí động học, bao gồm lưới tản nhiệt chủ động và nắp ca-pô bằng nhôm dạng vỏ sò.

Điểm nhấn công nghệ ở ngoại thất là hệ thống đèn pha chiếu sáng thông minh Huawei Xpixel, có khả năng trình chiếu hình ảnh kích thước lên tới 120 inch.

Bên trong cabin, GT7 được trang bị không gian kỹ thuật số HarmonySpace thế hệ mới cùng hệ thống âm thanh cao cấp Huawei Sound gồm 21 loa. Điểm đắt giá nhất trong khoang lái là màn hình hiển thị kính lái siêu rộng Huawei X HUD lên tới 88 inch.

Về công nghệ hỗ trợ lái, mẫu xe này sở hữu hệ thống tự hành Huawei Qiankun ADS 5. Với sự hỗ trợ từ cụm radar LiDAR độ phân giải cao 896 dòng và kiến trúc dữ liệu WEWA 2.0, GT7 cho phép điều hướng thông minh theo thời gian thực từ vị trí xe này sang vị trí xe khác.

Trước khi thương mại hóa, mẫu xe này đã hoàn thành hơn 300.000 km thử nghiệm thực địa cho hệ thống tự hành cấp độ 3 (L3) trong điều kiện giao thông thực tế.

Nhờ kiến trúc 800V và công nghệ sạc siêu nhanh 6C, Aistaland GT7 chỉ mất 11,8 phút để nạp năng lượng từ 10% lên 80%, giải quyết triệt để nỗi lo về thời gian sạc của người dùng xe điện.

Tại thị trường Trung Quốc, GT7 được bán với giá từ 30.900 USD, tương đương 812 triệu đồng.