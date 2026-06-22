VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao 22/06/2026 10:09

(PLO)-Khi thời điểm bàn giao những chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên (cuối tháng 7) đang đến gần, không khí tại nhiều đại lý VinFast ngày càng sôi động với đông đảo khách hàng tới “mục sở thị”, trải nghiệm thực tế và kiểm chứng những nâng cấp của mẫu SUV điện đã làm nên kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày.

VF 8 mới duy trì sức hút tại nhiều tỉnh, thành phố

Không khí tại đại lý VinFast ở Bắc Ninh những ngày qua vô cùng náo nhiệt, với đông đảo khách hàng tới chiêm ngưỡng phiên bản tiền sản xuất của chiếc VF 8 thế hệ mới. Nhiều gia đình đã có mặt để trực tiếp kiểm tra không gian nội thất, thử độ ngả hàng ghế sau và thảo luận với tư vấn bán hàng VinFast.

VinFast VF 8 thế hệ mới được nhiều gia đình đánh giá cao.

Anh Minh Hoàng (Bắc Ninh), một khách hàng đang tìm kiếm SUV gia đình chia sẻ, chính sức nóng từ cộng đồng và con số đặt cọc kỷ lục trong giai đoạn mở cọc sớm đã thôi thúc anh phải đến tận nơi xem xe.

“Tôi theo dõi VF 8 mới trên các hội nhóm khá lâu nên muốn đến trải nghiệm trực tiếp. Không khí tại khu vực trưng bày rất sôi động. Ai cũng muốn lên ngồi thử, soi rất kỹ nội thất và hỏi sâu về các nâng cấp kỹ thuật”, anh Hoàng cho biết, thực tế bên ngoài VF 8 thế hệ mới còn ấn tượng hơn những gì anh mong đợi.

Những điểm thay đổi trên VF 8 thế hệ mới cũng nhận được phản hồi tích cực từ giới review xe và công nghệ. Sau khi trực tiếp trải nghiệm VF 8 thế hệ mới, reviewer Quỳnh Như đánh giá cao cách VinFast tối ưu khoang cabin. Theo nữ reviewer, khoang hành lý dung tích khoảng 600 lít và có thể mở rộng lên khoảng 1.600 lít khi gập hàng ghế sau là lợi thế đáng kể trong các chuyến đi xa.

Bên cạnh đó, hàng ghế thứ hai được tinh chỉnh với độ ngả sâu hơn, tựa đầu thoải mái, kết hợp cùng cửa gió điều hòa riêng và hai cổng sạc Type-C. Ngoài ra, VF 8 mới có mặt sàn phẳng hoàn toàn, gia tăng không gian để chân cho hành khách phía sau.

“Xét về độ thực dụng, tiện lợi, êm ái và thân thiện với người dùng thì VF 8 mới làm rất ổn”, chị Quỳnh Như đánh giá.

Mức giá niêm yết 999 triệu đồng của VF 8 thế hệ mới đã rất cạnh tranh khi đặt cạnh các mẫu SUV hạng D khác.

Reviewer Phong Đoàn ví VF 8 thế hệ mới như “cả một bầu trời công nghệ” với hàng loạt thay đổi quan trọng từ nền tảng khung gầm, hệ thống điện – điện tử tới các giải pháp tối ưu hiệu suất. Đặc biệt, nhiều công nghệ cốt lõi được chính đội ngũ kỹ sư VinFast nghiên cứu và phát triển như hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM. Loạt nâng cấp kể trên được nhận định sẽ giúp mẫu SUV điện này thích nghi tốt hơn với điều kiện vận hành thực tế cũng như nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng Việt.

Bên cạnh đó, VinFast đã giảm trọng lượng VF 8 mới tới 600 kg so với thế hệ trước. Đây được xem là một bước tiến lớn với xe điện, bởi khối lượng nhẹ hơn không chỉ giúp xe linh hoạt hơn trong đô thị mà còn góp phần tăng phạm vi di chuyển và cảm giác lái.

Theo giới chuyên môn, việc chủ động phát triển các công nghệ cốt lõi cho phép VinFast tạo ra một chiếc xe được “may đo” cho chính người Việt, thay vì đơn thuần áp dụng các tiêu chuẩn đã có.

Cơ hội lăn bánh chỉ từ 900 triệu đồng trước thềm bàn giao xe

Với hàng loạt nâng cấp đáng tiền, mức giá niêm yết 999 triệu đồng của VF 8 thế hệ mới đã rất cạnh tranh khi đặt cạnh các mẫu SUV hạng D khác. Nhờ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng được mua xe chỉ từ 0 đồng trả trước, đồng thời lựa chọn giữa mức hỗ trợ trực tiếp 10% giá trị xe hoặc chính sách lãi suất ưu đãi chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu.

Bên cạnh đó, trong tháng 6, chương trình “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination” tiếp tục gia tăng quyền lợi cho khách hàng với quà tặng voucher nghỉ dưỡng Vinpearl hoặc lựa chọn quy đổi tương đương 2% giá trị xe. Kết hợp cùng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ dành cho ô tô điện áp dụng tới năm 2030, mức giá lăn bánh thực tế của VF 8 thế hệ mới chỉ ở mức dưới 900 triệu đồng.

Song song đó, lợi thế của VF 8 mới còn kéo dài trong suốt quá trình sử dụng. Chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green đến ngày 10-2-2029 được xem là một trong những đặc quyền đáng ghen tị của chủ xe điện VinFast.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn khi khách hàng "chốt" VinFast VF 8.

Đối với những gia đình thường xuyên có nhu cầu di chuyển, từ đi làm hàng ngày trong phố cho đến những chuyến về quê, dã ngoại cuối tuần, việc không phải chi trả chi phí năng lượng trong gần 3 năm tới sẽ mang tới khoản tiết kiệm lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng.

Giới quan sát cho rằng, trong bối cảnh các gia đình ngày càng thắt chặt chi tiêu và đề cao tính thực dụng, việc sở hữu một chiếc SUV cỡ D rộng rãi, ngập tràn công nghệ với mức giá lăn bánh thực tế và chi phí tối ưu là cơ hội “khó chối từ”. VF 8 thế hệ mới vì thế được dự báo sẽ tạo nên cuộc bùng nổ doanh số từ tháng tới, khi những chiếc xe đầu tiên sẽ chính thức tới tay khách hàng Việt.