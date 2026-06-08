'Chạy đua' mua VinFast VF 5, đâu là lý do khiến nhiều chủ xe lựa chọn? 08/06/2026 12:40

Bài toán kinh tế được tối ưu triệt để là lý do anh Lương Phước An (40 tuổi, tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và nhiều tài xế tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chọn VinFast VF 5 với mục đích “một công đôi việc”, vừa sử dụng trong kinh doanh, vừa sử dụng cho gia đình.

Vợ chồng anh Lương Phước An nhận bàn giao chiếc VF 5.

- Những năm gần đây, làn sóng chuyển đổi sang xe điện ngày càng tăng mạnh, đặc biệt trong nhóm tài xế dịch vụ. Đây có phải lý do anh quyết định mua VF 5?

Đúng là xe điện đang là xu hướng. Tuy nhiên, quyết định mua xe đến từ chính những trải nghiệm thực tế của tôi. Trước đây, tôi từng có thời gian làm tài xế cho Green SM nên đã trực tiếp cảm nhận chất lượng và độ ổn định, êm ái của xe điện.

Sau quá trình cân nhắc và bàn bạc kỹ lưỡng với gia đình, tôi quyết định mua một chiếc VF 5. Khi mua xe, tôi hướng tới việc vừa kinh doanh dịch vụ, vừa phục vụ nhu cầu che mưa che nắng, đi lại hằng ngày của vợ con.

Đến thời điểm hiện tại, có thể nói 90% thời gian di chuyển của gia đình tôi đều gắn liền với chiếc xe điện này. Thậm chí, vì trải nghiệm quá tốt với VF 5, tôi đã giới thiệu cho bạn bè và em trai của mình cùng mua xe điện để sử dụng làm “cần câu cơm” đem lại nguồn nhập ổn định cho gia đình.

- Từng cầm lái qua không ít dòng xe xăng phổ thông, khi chuyển sang VF 5, anh đánh giá thế nào về khả năng vận hành?

Ưu điểm lớn nhất của VF 5 là sự linh hoạt khi luồn lách trong đô thị. Ngoài ra, về mặt phần mềm, tôi rất ấn tượng với các bản cập nhật từ VinFast, ngày càng vận hành mượt mà, ổn định và tối ưu khả năng tiết kiệm pin hơn.

Sau 6 tháng sử dụng, anh Lương Phước An cảm thấy hài lòng với chất lượng xe và dịch vụ hậu mãi của VinFast.﻿

- Nói tới pin và trạm sạc, đây cũng là điểm người dùng đang cân nhắc chuyển sang xe điện quan tâm nhất. Anh có gặp khó khăn gì trong việc sạc xe hàng ngày không?

Nhìn chung, mạng lưới trạm sạc tại Cần Thơ hiện nay đã phủ sóng rộng khắp, đáp ứng đủ nhu cầu di chuyển. Tài xế như tôi có thể dễ dàng tìm thấy trụ sạc tại các điểm như trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị hay tại các khu vực công cộng... Chủ xe không phải đợi lâu, kể cả vào những khung giờ cao điểm nạp năng lượng xe trong ngày.

Nhiều người có định kiến là xe điện không đi xa được, nhưng tôi thấy hiệu năng đi xa của VF 5 rất tốt. Đơn cử như chuyến chở khách chặng Cần Thơ - Cà Mau tôi vừa hoàn thành. Tôi xuất phát từ Cần Thơ lúc 4h30 sáng, khi đến nơi xe vẫn còn tới 52% pin, tôi nghỉ ngơi sạc pin, uống café chút rồi về lại Cần Thơ. Tại trung tâm Cà Mau, hạ tầng sạc pin cho xe điện cũng phủ khắp không kém gì các thành phố lớn khác.

- Đối với người kinh doanh vận tải, chi phí vận hành là yếu tố sống còn. Bài toán kinh tế của anh được giải quyết ra sao?

Bài toán kinh tế chính là yếu tố “then chốt” giữ chân tôi với xe điện. Hiện tôi đang được hưởng chính sách sạc pin miễn phí, nên tiết kiệm được khoản lớn chi phí vận hành. Bên cạnh đó, đăng ký chạy dịch vụ trên Green SM Platform có mức chiết khấu tốt hơn nên tôi càng tối ưu được lợi nhuận.

VF 5 cũng có mức giá rất phải chăng so với các dòng xe xăng. Điều này đặc biệt quan trọng với dân chạy dịch vụ vì giúp rút ngắn thời gian thu hồi vốn.

- Ngoài chi phí tiết kiệm, theo anh, điều gì khiến ngày càng nhiều người dùng muốn gắn bó lâu dài với VF 5 nói riêng cũng như xe điện VinFast nói chung?

Theo tôi là cách mà VinFast hỗ trợ người dùng. Cá nhân tôi chấm “5 sao” cho dịch vụ hậu mãi của VinFast. Từ thời điểm mua xe tới trong quá trình sử dụng, nhân sự của VinFast luôn hỗ trợ tôi rất nhiệt tình, mang lại cảm giác cực kỳ an tâm khi đồng hành lâu dài.

- Cảm ơn anh!