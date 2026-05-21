VinFast VF 6 qua góc nhìn người dùng thực tế 21/05/2026 15:32

(PLO)-Bên cạnh cảm giác lái bứt tốc đầy phấn khích và loạt công nghệ an toàn thông minh, trong tháng 5, VinFast VF 6 còn tạo nên sức hút mãnh liệt trên thị trường nhờ bài toán chi phí sở hữu và sử dụng “mềm” chưa từng có.

“Nói thẳng ra là giống như… từ nhà lá lên chung cư”, anh Nghĩa (Hà Nội), hiện đang công tác tại sân bay Nội Bài, dí dỏm chia sẻ về trải nghiệm “lên đời” VinFast VF 6 từ chiếc sedan Toyota cũ .

“Lên đời” từ trải nghiệm lái đến trang bị an toàn

Nhiều chủ xe đánh giá VF 6 đánh giá cao diện mạo bên ngoài và cả không gian rộng rãi, tĩnh lặng trong cabin.

Chuyển sang chiếc xe điện Việt, anh Nghĩa đánh giá cao diện mạo bên ngoài và cả không gian rộng rãi, tĩnh lặng trong cabin. Với khoang hành lý tối ưu cùng hàng ghế sau thoáng đãng, VF 6 đáp ứng trọn vẹn nhu cầu dịch chuyển của gia đình 4 thành viên. Hai con của anh Nghĩa cũng đặc biệt thích VF 6 vì xe vận hành êm ái, hoàn toàn không có tiếng gầm rú của động cơ hay mùi xăng xe khó chịu.

Dưới góc độ người lái, anh Nghĩa còn ấn tượng với vô-lăng trợ lực nhẹ, cho phép chủ xe dễ dàng di chuyển trong các con phố đông đúc. Trong khi đó, động cơ điện mang tới sức mạnh tăng tốc cực kỳ ấn tượng.

“Trước đây khi dùng Vios chạy trên cao tốc 5B đi Quảng Ninh, mỗi lần muốn vượt xe container là phải căn khoảng cách và lấy đà khá vất vả. Nhưng với VF 6, chỉ cần chuyển sang chế độ Sport là xe vọt lên ngay lập tức, không một chút độ trễ”, anh Nghĩa phân tích. Vị chủ xe bổ sung thêm, phần lớn thời gian anh vẫn chọn chế độ Normal – vốn đã “quá thừa thãi cho nhu cầu di chuyển hàng ngày”.

Điểm khiến anh tâm đắc nhất là hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS). Một lần bất ngờ bị xe máy tạt đầu, VF 6 đã kích hoạt hệ thống phanh khẩn cấp tự động can thiệp kịp thời, khiến anh Nghĩa “thở phào”. Trong những con ngõ nhỏ hẹp của thủ đô, ADAS kết hợp cùng camera 360 độ đã trở thành “trợ lý” đắc lực giúp anh xoay trở mượt mà. Còn trên hành trình đi làm hướng lên sân bay Nội Bài, xe tự động giữ làn, duy trì khoảng cách và tốc độ tương ứng xe phía trước nên anh Nghĩa thấy việc lái xe nhàn hơn hẳn.

Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, khi đưa gia đình về quê ở Sóc Sơn - nơi có nhiều đoạn đường đèo dốc và khúc cua uốn lượn – anh Nghĩa càng cảm nhận rõ nét sự vượt trội của xe điện với hệ thống phanh tái sinh thông minh.

Trước đây đi xe xăng, mỗi lần đổ đèo, tôi phải chủ động về số thấp và rà phanh liên tục để hãm tốc, rất mỏi chân và xót xe. Với VF 6 thì nhàn hơn rất nhiều. Khi xuống dốc, xe tự động ghìm lại nhờ lực cản từ hệ thống tái sinh, người lái chỉ cần để xe nhả trôi và đệm phanh nhẹ khi thật sự cần thiết.

Bài toán kinh tế từ chi phí lăn bánh đến vận hành

Theo anh Nghĩa, VinFast VF 6 còn sở hữu một “vũ khí hạng nặng” là bài toán kinh tế tối ưu tuyệt đối cho người dùng, từ chi phí xuống tiền ban đầu cho đến vận hành và bảo dưỡng dài hạn.

Anh chia sẻ, khi có ý định đổi xe gầm cao trong khoảng tài chính 600–700 triệu đồng, anh từng cân nhắc khá nhiều mẫu xe xăng như Honda HR-V, Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta. Thậm chí, để tối ưu tài chính, anh còn tính đến phương án mua xe lướt hoặc xe cũ. Tuy nhiên sau khi tính toán cả chi phí lăn bánh, VF 6 vẫn là lựa chọn hấp dẫn nhất, đặc biệt nhờ các chính sách ưu đãi trong tháng 5.

Với bản cao cấp nhất, từ mức giá 745 triệu đồng, khi áp dụng đồng thời hai chính sách “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” (ưu đãi 6% trên giá niêm yết), “Thu xăng đổi điện” (giảm 3%, áp dụng tới 31-5), cộng thêm việc xe điện đang được miễn lệ phí trước bạ, số tiền lăn bánh VF 6 Plus chỉ còn từ 680 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký), thấp hơn nhiều giá niêm yết.

Tương tự, mức giá lăn bánh của VF 6 Eco sau khi trừ các ưu đãi chỉ còn từ 630 triệu đồng, ngang ngửa một số dòng xe xăng hạng A. Chia sẻ trên kênh Xế Cộng, reviewer Phùng Thế Trọng nhận định VF 6 Eco là một lựa chọn “đáng tiền đến từng xu” ở thời điểm hiện tại.

Đặc biệt, bên cạnh ưu đãi giá bán, VinFast còn triển khai chính sách trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, đồng thời hỗ trợ lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu (thay cho ưu đãi trực tiếp 6%).

Trong quá trình sử dụng thực tế, VF 6 tiếp tục cho thấy lợi thế rõ rệt. Với chính sách hỗ trợ sạc miễn phí đến 10-2-2029 của VinFast (tối đa 10 lần/tháng), người dùng cá nhân có thể thoải mái di chuyển mà gần như không tốn một đồng chi phí năng lượng nào trong khoảng 3 năm đầu sử dụng.

Song song đó, bài toán bảo dưỡng của VF 6 cũng giúp dập tắt hoàn toàn nỗi lo “nuôi xe” của các gia đình. Mỗi lần vào xưởng, chủ xe VF 6 chủ yếu chỉ cần kiểm tra các hạng mục hao mòn cơ bản như phanh hay lốp nên không phát sinh nhiều chi phí. “Chu kỳ bảo dưỡng của VF 6 đã được kéo dài lên tới 15.000 km/lần, trong khi chi phí mỗi lần chỉ dao động khoảng 500.000 - 600.000 đồng. Với những ai đi ít, có khi nửa năm đến một năm mới phải nghĩ đến việc bảo dưỡng”, anh Trọng phân tích thêm.

Mức chi phí vận hành gần như bằng 0, sức mạnh vượt trội cộng thêm những trang bị an toàn vượt tầm là công thức giúp VF 6 duy trì sức hút với người dùng, đặc biệt là với các gia đình trẻ. Lợi thế này được minh chứng rõ nét thông qua số liệu bán hàng: chỉ riêng trong tháng 4, đã có 2.704 chiếc VF 6 được bàn giao tới tay khách hàng, nâng tổng doanh số lũy kế từ đầu năm lên gần 9.383 xe, tiếp tục “thống trị” vị trí ngôi vương trong phân khúc B-SUV.