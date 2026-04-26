Có nên mua VinFast VF 6 cho gia đình đi du lịch? 26/04/2026 13:56

(PLO)-Từ những hành trình thực tế, nhiều người dùng đánh giá VinFast VF 6 là mẫu xe quá hợp cho du lịch gia đình nhờ tiện nghi đầy đủ, vận hành “miễn chê” và chi phí sử dụng tiết kiệm.

Khi VF 6 trở thành “không gian di động” cho cả nhà

Mới đây, anh Minh, chủ kênh YouTube chuyên về xe điện và công nghệ, đã thực hiện một chuyến đi từ Việt Trì tới đảo Cát Bà cùng gia đình (có trẻ nhỏ) bằng VF 6 Plus.

Theo reviewer này, hành trình cả đi cả về gần 500 km của gia đình anh đi qua đủ các cung đường ở những dạng địa hình khác nhau, từ vùng trung du Phú Thọ, đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hay các cung đường đèo tại Cát Bà. Đây là một “bài test” chân thực cho năng lực vận hành của mẫu B-SUV nhà VinFast.

Điều anh Minh đánh giá cao trước hết là tính thực dụng của VF 6 khi phục vụ nhu cầu đi lại của cả gia đình. Xe được trang bị sẵn ISOFIX, giúp việc lắp ghế trẻ em nhanh và chắc chắn hơn. Đây là trang bị đặc biệt hữu ích với các gia đình có con nhỏ. Khoang hành lý cũng đủ chứa một vali cỡ lớn, ba lô cùng nhiều đồ cá nhân cho cả nhà.

Một tiện ích riêng có của xe điện được anh Minh đánh giá cao là chế độ Cắm trại. Khi phải chờ phà dưới thời tiết nắng nóng, gia đình anh vẫn có thể ngồi trong xe bật điều hòa cho trẻ nghỉ ngơi mà không lo tốn nhiên liệu hay mùi khí thải - điều mà xe xăng khó có thể làm được.

Không chỉ tiện cho cả nhà, VF 6 còn cho thấy khả năng vận hành phù hợp với những hành trình dài. Theo anh Minh, khi chạy trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, VF 6 giữ được sự ổn định tốt ở tốc độ 120 km/h, mang lại cảm giác chắc chắn và an tâm.

“Khi chạy trên đường, đặc biệt trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS giúp VF 6 có thể tự bám theo và giữ khoảng cách với xe đi trước nên lái rất sướng và nhàn. Vô lăng của VF 6 cũng cho cảm giác lái cực kỳ chính xác”, anh Minh chia sẻ. Theo anh, đây là trải nghiệm thường chỉ thấy trên những mẫu xe có giá vài tỷ đồng trở lên.

Cũng theo reviewer này, trong suốt hành trình, sự xuất hiện dày đặc của các trạm sạc cũng giúp anh hoàn toàn yên tâm lái xe “chill” nhất có thể.

“Tôi dừng xe ở trạm sạc, mở máy và để điều hòa cho con ngủ, nghỉ ngơi uống nước 15 phút mà xe đã sạc được từ 40% lên tới 80%, quá thoải mái cho hành trình”, anh Minh kể lại.

Đi xe điện siêu tiết kiệm

Nếu hành trình thực tế cho thấy VF 6 “hợp vai” xe gia đình, chi phí sử dụng thấp là lý do khiến nhiều chủ xe gắn bó lâu dài. Chủ kênh YouTube VF 6 Review, người đã sử dụng xe hơn 52.000 km trong vòng 14 tháng, nhận xét, mức tiết kiệm của xe là “không tưởng”.

Nhờ chính sách miễn phí sạc trong nhiều năm, người dùng gần như không phải trả chi phí nhiên liệu trong quá trình sử dụng. Hiện nay, chủ xe điện đang được miễn phí sạc pin 3 năm, đến hết ngày 10-2-2029 với tối đa 10 lần sạc/tháng cho chủ xe (tương ứng với quãng đường từ 1.500 đến 5.000 km/tháng). Hiệu quả kinh tế của VF 6 lớn đến mức các xe xăng trong gia đình anh gần như không còn được sử dụng.

“Từ ngày mua VF 6, số lần tôi đụng vào chiếc xe máy Vespa và chiếc Mitsubishi Outlander chỉ đếm trên đầu ngón tay vì xe thực sự quá tiết kiệm”, nam reviewer đánh giá.

Ngay cả khi không còn ưu đãi miễn phí sạc, reviewer này đánh giá, chi phí năng lượng cũng chỉ bằng khoảng 1/3 so với xe xăng. Thêm vào đó, chi phí bảo dưỡng VF 6 cũng ở mức rất hợp lý. Sau 50.000 km với 4 lần bảo dưỡng, vị chủ xe cho biết, tổng chi phí chỉ gần 2 triệu đồng - thấp hơn đáng kể so với xe xăng.

Khi xét toàn bộ các yếu tố từ chi phí, vận hành đến tiện ích, VF 6 cho thấy đây không chỉ là mẫu xe phù hợp để đi lại hằng ngày mà còn đủ sức đáp ứng những chuyến du lịch gia đình với yêu cầu cao về sự ổn định, tiện nghi và chi phí tiết kiệm.