Bật điều hòa sai cách khiến xe lâu mát, tiềm ẩn hại sức khỏe trong ngày nắng nóng 23/04/2026 08:36

(PLO)- Bật điều hòa sai cách không chỉ khiến xe lâu mát mà còn âm thầm "đầu độc" không khí trong cabin giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Trong những ngày nắng nóng gay gắt, điều hòa ô tô trở thành “cứu cánh” không thể thiếu giúp duy trì sự dễ chịu trong khoang lái. Tuy nhiên, không phải ai cũng sử dụng hệ thống này đúng cách. Thói quen bật điều hòa ngay khi vừa lên xe, đóng kín cửa và chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất tưởng chừng hiệu quả, nhưng thực tế lại khiến xe lâu mát hơn, đồng thời tiềm ẩn nhiều tác động không tốt đến sức khỏe.

Khi xe đỗ lâu dưới trời nắng, nhiệt độ cabin có thể tăng cao vượt ngưỡng chịu đựng, khiến không khí bên trong tích tụ nhiều khí nóng và các hợp chất bay hơi từ vật liệu nội thất. Việc bật điều hòa ngay trong môi trường kín như vậy không giúp làm mát nhanh mà còn khiến hệ thống phải hoạt động quá tải, trong khi người ngồi trong xe dễ hít phải luồng không khí kém chất lượng.

Khi vừa lên xe, hãy mở cửa hoặc hạ kính trong vài phút để "xả" bớt khí nóng ra ngoài. Ảnh: wikiHow

Cách sử dụng điều hòa hiệu quả là mở cửa xe hoặc hạ kính trong vài phút đầu để giải phóng lượng khí nóng tích tụ. Sau đó, khởi động xe, bật quạt gió trước khi kích hoạt điều hòa để lưu thông không khí. Khi nhiệt độ trong xe đã giảm, người lái có thể chuyển sang chế độ làm mát và điều chỉnh nhiệt độ ở mức phù hợp, tránh chênh lệch quá lớn so với môi trường bên ngoài nhằm hạn chế sốc nhiệt.

Bên cạnh đó, việc sử dụng chế độ lấy gió trong (recirculation) hợp lý sẽ giúp duy trì nhiệt độ ổn định, nhưng không nên bật liên tục trong thời gian dài vì có thể làm giảm lượng oxy và gây cảm giác mệt mỏi. Đồng thời, cần vệ sinh lọc gió điều hòa định kỳ để đảm bảo không khí trong xe luôn sạch và an toàn cho hệ hô hấp.

Sử dụng điều hòa đúng cách không chỉ giúp xe làm mát nhanh hơn mà còn bảo vệ sức khỏe người ngồi trong xe và kéo dài tuổi thọ hệ thống. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, những thói quen nhỏ nhưng đúng đắn sẽ tạo nên sự khác biệt lớn cho mỗi hành trình.