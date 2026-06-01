5 sai lầm khi đánh lái khiến người mới dễ lúng túng trong các tình huống khẩn cấp 01/06/2026 16:25

(PLO)- Từ việc cầm vô lăng sai tư thế đến thói quen đánh lái quá gấp khi hoảng loạn, những lỗi tưởng chừng nhỏ lại có thể khiến người mới mất kiểm soát xe trong các tình huống khẩn cấp trên đường.

Đánh lái là một trong những kỹ năng cơ bản nhưng cũng quan trọng nhất khi điều khiển ô tô. Tuy nhiên, không ít tài xế mới thường tập trung vào chân ga, chân phanh mà chưa thực sự thành thạo thao tác vô lăng. Trong những tình huống bất ngờ như tránh chướng ngại vật, xử lý xe mất lái hay chuyển hướng gấp, các lỗi đánh lái có thể khiến người điều khiển phản ứng chậm, làm gia tăng nguy cơ va chạm.

Nhiều tài xế mới tự tin vào khả năng điều khiển xe trong điều kiện thông thường, nhưng lại dễ mắc sai lầm khi phải đánh lái tránh nguy hiểm trong tích tắc. Ảnh: wikiHow

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến mà người mới lái xe thường mắc phải khi đánh lái và cách khắc phục để nâng cao khả năng xử lý tình huống khẩn cấp.

Cầm vô lăng sai tư thế

Một trong những lỗi phổ biến nhất là cầm vô lăng bằng một tay hoặc đặt tay ở vị trí không cân đối. Nhiều tài xế có thói quen đặt tay ở vị trí thấp hoặc vắt chéo tay lên đỉnh vô lăng, khiến khả năng kiểm soát xe bị hạn chế khi cần đổi hướng đột ngột.

Theo các chuyên gia đào tạo lái xe, người điều khiển nên giữ hai tay ở vị trí tương đương 9 giờ và 3 giờ trên mặt vô lăng. Tư thế này giúp tăng độ ổn định, phản ứng nhanh hơn khi cần đánh lái tránh chướng ngại vật hoặc xử lý các tình huống bất ngờ trên đường.

Đánh lái quá mạnh hoặc quá gấp

Khi gặp tình huống khẩn cấp, nhiều tài xế mới thường phản xạ bằng cách xoay vô lăng quá mạnh với mong muốn tránh va chạm ngay lập tức. Tuy nhiên, thao tác này có thể khiến xe mất cân bằng, đặc biệt khi đang di chuyển ở tốc độ cao.

Việc đánh lái đột ngột làm thay đổi hướng chuyển động của xe trong thời gian ngắn, gia tăng nguy cơ trượt bánh hoặc mất kiểm soát. Thay vào đó, tài xế cần giữ bình tĩnh, đánh lái dứt khoát nhưng có kiểm soát, đồng thời kết hợp giảm tốc độ phù hợp.

Nhìn quá gần đầu xe

Nhiều người mới lái có xu hướng tập trung quan sát ngay phía trước đầu xe thay vì nhìn xa về hướng muốn di chuyển. Điều này khiến việc điều khiển vô lăng thiếu chính xác, đặc biệt khi vào cua hoặc cần chuyển hướng nhanh.

Nguyên tắc quan trọng là mắt nhìn tới đâu, xe sẽ có xu hướng đi tới đó. Việc quan sát xa giúp tài xế nhận diện sớm các nguy cơ, chủ động điều chỉnh hướng lái và giảm những thao tác đánh lái gấp không cần thiết.

Vừa phanh gấp vừa xoay vô lăng liên tục

Trong các tình huống nguy hiểm, nhiều tài xế mới thường đạp phanh mạnh đồng thời liên tục xoay vô lăng qua lại vì hoảng loạn. Đây là phản ứng dễ hiểu nhưng có thể khiến xe mất độ bám đường, đặc biệt trên mặt đường trơn trượt.

Các chuyên gia khuyến cáo người lái nên giữ sự ổn định của vô lăng, tránh các thao tác giật cục. Nếu cần tránh vật cản, hãy thực hiện động tác đánh lái có chủ đích, sau đó nhanh chóng đưa xe trở lại quỹ đạo an toàn thay vì xoay vô lăng liên tục.

Không trả lái đúng thời điểm

Sau khi hoàn thành một cú rẽ hoặc tránh chướng ngại vật, nhiều tài xế mới thường trả lái quá chậm hoặc quá nhanh. Điều này có thể khiến xe lấn làn, chệch hướng hoặc tạo ra các chuyển động bất ngờ đối với phương tiện xung quanh.

Trả lái đúng thời điểm là kỹ năng cần được rèn luyện thường xuyên. Người lái cần cảm nhận hướng chuyển động của xe, đồng thời chủ động đưa vô lăng về vị trí cân bằng một cách mượt mà để duy trì sự ổn định.

Kỹ năng cần được rèn luyện thường xuyên

Các tình huống khẩn cấp trên đường thường diễn ra chỉ trong vài giây, đòi hỏi người lái phải có phản xạ chính xác và giữ được sự bình tĩnh. Bên cạnh việc tuân thủ tốc độ và khoảng cách an toàn, việc luyện tập kỹ năng đánh lái đúng cách sẽ giúp tài xế tự tin hơn khi xử lý các tình huống bất ngờ.

Đối với người mới lái, việc thực hành tại các bãi tập hoặc tham gia các khóa huấn luyện lái xe an toàn là cách hiệu quả để nâng cao khả năng kiểm soát vô lăng, hạn chế sai sót và giảm nguy cơ tai nạn khi tham gia giao thông.