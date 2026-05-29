Honda phát triển công nghệ hybrid giá rẻ cho 5 mẫu xe mới 29/05/2026 13:27

Hãng xe này đang đặt cược lớn vào xe hybrid khi phát triển một hệ thống mới giúp tiết kiệm tối đa chi phí cho các mẫu xe tương lai. Hệ thống này tiên tiến hơn hệ thống hybrid mạnh (e:HEV) trên các mẫu xe hiện tại như City. Điều này giúp nhà sản xuất dễ dàng định giá sản phẩm cạnh tranh hơn.

Hệ thống hybrid thế hệ tiếp theo sẽ sử dụng bộ pin nhẹ hơn và động cơ điện tiết kiệm năng lượng hơn. Ảnh: Honda.



Hệ thống hybrid thế hệ tiếp theo của Honda có gì mới?

Hệ thống hybrid thế hệ tiếp theo sẽ sử dụng bộ pin nhẹ hơn và động cơ điện tiết kiệm năng lượng hơn. Hiệu suất tổng thể và hệ thống truyền động dự kiến tốt hơn hệ thống e:HEV hiện tại. Xe cũng được cải tiến để dễ sửa chữa và đạt mức độ nội địa hóa cao hơn.

Hợp tác với các nhà cung cấp địa phương về linh kiện quan trọng như pin và động cơ giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất trong nước. Giá hệ thống e:HEV mới có thể giảm hơn 50%. Hiện tại, mẫu xe hybrid giá rẻ nhất của Honda tại Ấn Độ là City e:HEV.

Hệ thống mới này sẽ ra mắt vào năm 2027. Mẫu SUV cỡ trung mới do Honda công bố sẽ là dòng xe đầu tiên trang bị công nghệ này vào năm 2028. Ngoài ra, công nghệ này còn áp dụng trên nhiều dòng xe tương lai khác. Có thể kể đến như City thế hệ tiếp theo, CR-V, Elevate thế hệ tiếp theo và mẫu SUV dưới 4 mét mới.

Những mẫu xe Honda sẽ chuyển sang động cơ hybrid

Thế hệ City tiếp theo dự kiến ra mắt vào năm 2028 sẽ trang bị hệ thống hybrid mới. Mẫu sedan này có thay đổi lớn về thiết kế, bổ sung nhiều tính năng và cải tiến hệ thống truyền động e:HEV.

SUV Elevate thế hệ mới cũng sẽ được trang bị hệ thống hybrid mạnh mẽ này. Tương tự, mẫu SUV cỡ nhỏ dự kiến ra mắt năm 2028 cũng sở hữu công nghệ hybrid chi phí thấp nhằm cạnh tranh với Maruti Suzuki Brezza và Hyundai Venue.

Honda cũng lên kế hoạch ra mắt thế hệ CR-V hybrid tiếp theo tại Ấn Độ với động cơ xăng 2.0 lít. Khi ra mắt vào năm 2027, mẫu xe này có thể được định vị cao hơn dòng ZR-V hybrid.

Honda gia nhập cuộc đua xe hybrid cùng các đối thủ

Việc Honda đẩy mạnh sản xuất xe hybrid giá rẻ diễn ra trong bối cảnh nhiều hãng xe khác chuẩn bị tung ra sản phẩm hybrid phân khúc bình dân. Hiện tại Maruti Suzuki, Kia và Hyundai đều đang tích cực phát triển dòng xe này. Ví dụ, Maruti Suzuki đang nghiên cứu phiên bản hybrid cho mẫu Fronx.

Kia sẽ giới thiệu phiên bản hybrid cho Seltos và Sonet. Mẫu SUV cỡ lớn Sorento cũng dự kiến trang bị hệ thống truyền động này. Seltos và Sorento có thể dùng động cơ xăng hybrid 1.5L, còn Sonet dùng động cơ 1.2L. Ngoài ra, mẫu Carens Clavis được đồn đoán cũng sẽ có phiên bản hybrid trong tương lai.

Hyundai sẽ ra mắt thế hệ Creta tiếp theo vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Ban đầu mẫu SUV này giữ nguyên hệ thống truyền động hiện hành, sau đó sẽ nâng cấp lên động cơ hybrid 1.5L tương tự Seltos. Hãng xe Hàn Quốc cũng dự kiến ra mắt một mẫu SUV hybrid mạnh mẽ hơn với mã Ni1i.

Phân khúc xe hybrid tại đây hiện do Toyota và liên doanh Maruti Suzuki thống trị. Sự bùng nổ của các sản phẩm mới sẽ làm tăng tính cạnh tranh và thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ hybrid rộng rãi hơn.