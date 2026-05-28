Mẹo căn khoảng cách hai bên thân xe dễ nhớ cho tài xế mới 28/05/2026 08:35

(PLO)- Căn khoảng cách hai bên thân xe là kỹ năng khiến nhiều tài xế mới lo lắng, nhưng nếu biết cách quan sát gương và kiểm soát tốc độ hợp lý, việc lái xe sẽ an toàn và tự tin hơn rất nhiều.

Với nhiều người mới cầm lái, việc căn khoảng cách hai bên thân xe luôn là một trong những kỹ năng khó nhất khi di chuyển trên đường hẹp, vào hầm gửi xe hay luồn lách trong đô thị đông đúc. Chỉ một chút thiếu tự tin hoặc ước lượng sai cũng có thể khiến xe va quệt vào vỉa hè, xe máy hoặc chướng ngại vật bên đường.

Tuy nhiên, nếu nắm được một vài nguyên tắc quan sát đơn giản và luyện tập thường xuyên, tài xế hoàn toàn có thể kiểm soát khoảng cách hai bên xe một cách chính xác và an toàn hơn.

Đi qua đường hẹp, hầm gửi xe hay luồn lách phố đông sẽ bớt căng thẳng hơn nhiều nếu tài xế mới biết cách căn chuẩn khoảng cách hai bên thân xe.

Hiểu rõ kích thước xe là điều quan trọng đầu tiên

Trước khi học cách căn xe, tài xế cần làm quen với kích thước thực tế của chiếc xe mình sử dụng, đặc biệt là chiều rộng thân xe và vị trí bánh xe.

Nhiều người mới lái thường có cảm giác xe "to hơn thực tế", dẫn đến tâm lý sợ va chạm và đánh lái né quá mức. Vì vậy, việc dành thời gian ngồi trong cabin để quan sát vị trí đầu xe, gương chiếu hậu và khoảng cách hai bên sẽ giúp hình thành cảm giác lái tốt hơn.

Sử dụng gương chiếu hậu để kiểm soát hai bên thân xe

Gương chiếu hậu là "trợ thủ" quan trọng nhất khi căn khoảng cách. Tài xế nên chỉnh gương sao cho có thể nhìn thấy một phần nhỏ thân xe ở mép trong gương, đồng thời quan sát được mặt đường phía sau.

Khi di chuyển gần lề đường hoặc chướng ngại vật, hãy tập trung quan sát mép dưới của gương và khoảng trống còn lại giữa thân xe với vật cản. Nếu khoảng cách trong gương vẫn còn tương đối rộng và hình ảnh chưa bị "ép sát", xe vẫn đang ở vị trí an toàn.

Ngược lại, nếu vật cản chiếm gần hết khung gương hoặc có cảm giác áp sát thân xe, tài xế nên giảm tốc độ và điều chỉnh hướng lái ngay lập tức.

Ghi nhớ vị trí bánh xe qua cảm giác ngồi lái

Một mẹo được nhiều tài xế lâu năm chia sẻ là hãy tưởng tượng vị trí bánh xe trước nằm ngay dưới chân người lái và người ngồi phụ. Khi xe đi qua đoạn hẹp, người lái chỉ cần giữ cho cơ thể mình cách đều vật cản bên trái thì bánh xe cũng sẽ an toàn tương ứng.

Ngoài ra, có thể tận dụng các vạch kẻ đường để luyện cảm giác căn bánh xe. Khi chạy chậm ở nơi vắng, hãy thử giữ bánh xe song song với vạch kẻ để quen với độ rộng thân xe.

Luôn giảm tốc độ khi đi qua không gian hẹp

Sai lầm phổ biến của người mới lái là cố giữ tốc độ khi đi qua đoạn đường nhỏ hoặc khu vực đông xe. Trong khi đó, tốc độ chậm sẽ giúp tài xế có thêm thời gian quan sát gương, điều chỉnh vô-lăng và xử lý tình huống bất ngờ.

Khi cảm thấy không chắc chắn về khoảng cách an toàn, hãy chủ động dừng xe để quan sát thay vì cố vượt qua trong tâm lý căng thẳng.

Tận dụng camera và cảm biến nhưng không phụ thuộc hoàn toàn

Các mẫu ô tô hiện nay thường được trang bị camera 360, camera lùi hoặc cảm biến va chạm giúp việc căn xe trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đây chỉ nên được xem là công cụ hỗ trợ.

Tài xế vẫn cần rèn luyện khả năng quan sát trực tiếp qua gương và cảm giác lái thực tế, bởi camera đôi khi có độ trễ hoặc góc nhìn không phản ánh hoàn toàn chính xác khoảng cách ngoài đời thực.

Luyện tập thường xuyên là cách hiệu quả nhất

Kỹ năng căn khoảng cách không thể thành thạo chỉ sau vài lần lái. Việc luyện tập thường xuyên ở bãi trống, đường ít xe hoặc sa hình sẽ giúp người lái dần hình thành phản xạ và cảm giác chính xác hơn với kích thước xe.

Khi đã quen với việc quan sát gương, đánh lái và ước lượng khoảng cách, tài xế sẽ tự tin hơn đáng kể trong những tình huống di chuyển chật hẹp hay đông phương tiện.