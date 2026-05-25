Honda City nâng cấp có gì để cạnh tranh với các đối thủ? 25/05/2026 13:49

(PLO)- Honda City phiên bản nâng cấp ra mắt với giá từ 320 triệu đồng tại thị trường Ấn Độ.

Mẫu sedan nhỏ nhất của hãng là Honda City có hộp số sàn và giá khởi điểm từ 12.500 USD (khoảng 320 triệu đồng). Bên cạnh vẻ ngoài mạnh mẽ hơn, phiên bản sedan còn được trang bị ghế thông gió, camera 360 độ và hệ thống thông tin giải trí màn hình 10,1 inch.

Phân khúc sedan nhỏ gọn và giá cả phải chăng vẫn chưa biến mất ở những nơi Honda bán dòng City. Phiên bản nâng cấp của mẫu xe Honda City vừa ra mắt tại Ấn Độ với kiểu dáng và công nghệ được cập nhật, dù phần cứng cơ khí không thay đổi.

Thay đổi đáng chú ý nằm ở phần đầu xe, lấy cảm hứng từ Accord và Civic. Honda City sở hữu đèn pha mỏng và hầm hố hơn, nối liền bởi dải LED phía trên lưới tản nhiệt tổ ong. Thanh mạ crôm đã biến mất, logo Honda đặt thấp hơn.

Ngoại thất được nâng cấp định kỳ giữa vòng đời. Khe hút gió ở cản trước góc cạnh hơn. Đèn hậu dùng thấu kính trong suốt với đồ họa LED mới. Cản sau thiết kế lại với bộ khuếch tán bên dưới. Honda bổ sung màu Crystal Black Pearl và mâm hợp kim 16 inch 5 chấu cắt kim cương.

Bên trong, xe trang bị màn hình thông tin giải trí 10,1 inch thay cho loại 8 inch trước đây. Kiến trúc bảng điều khiển xung quanh không thay đổi khiến màn hình mới trông hơi giống sản phẩm đặt mua từ catalog phụ kiện.

Các trang bị bổ sung gồm ghế trước thông gió và camera 360 độ. Các phiên bản cao cấp có cửa sổ trời, đèn nội thất, sạc không dây, âm thanh 8 loa, nội thất da màu ngà và hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS cấp độ 2.

Về động cơ, xe giữ nguyên các tùy chọn xăng và hybrid. Động cơ xăng 1.5L i-VTEC cho công suất 119 mã lực, truyền động cầu trước qua hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT với lẫy chuyển số. Phiên bản hybrid e:HEV có công suất 125 mã lực, kết hợp hộp số e-CVT.

Honda City bản nâng cấp có giá khởi điểm 1.199.900 Rupee (khoảng 12.500 USD) cho bản SV cơ bản. Bản hybrid ZX+ có giá 2.100.000 Rupee (22.000 USD, khoảng 560 triệu đồng).

Đây là lần nâng cấp ngoại hình thứ hai cho Honda City thế hệ thứ năm, mẫu xe bán từ năm 2019. Honda hy vọng những cập nhật này giúp duy trì khả năng cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Verna, Skoda Slavia và Volkswagen Virtus.