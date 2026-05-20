Ô tô, xe máy cũ sản xuất trước năm 2010 làm gì để không bị hỏng khi đổ xăng sinh học? 20/05/2026 16:08

(PLO)-Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, các chủ ô tô, xe máy sản xuất từ năm 2010 trở về trước chỉ cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật thì không lo sợ hỏng xe khi sử dụng xăng sinh học.

Từ 1-6, các cây xăng trên toàn quốc sẽ chính thức bán xăng sinh học các loại như E5 và E10. Nhiều người đi ô tô, xe máy cũ đặc biệt các dòng từ năm 2010 trở về trước lo lắng khi xe bị ảnh hưởng.

Để “sống chung” với xăng E10, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội ô tô và thiết bị động lực TP.HCM chia sẻ các giải pháp khoa học để giúp người dân không phải quá lo lắng.

Xe cũ cũng không lo sợ về vấn đề sử dụng xăng sinh học. Ảnh: TÚ UYÊN

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng các giải pháp về mặt kỹ thuật tập trung vào hai hướng: nâng cấp vật liệu và quản lý lưu trữ.

Nâng cấp hệ thống dẫn nhiên liệu

Chủ xe có thể thay ống dẫn cao su, loại bỏ hoàn toàn ống cũ, thay bằng ống chịu ethanol theo chuẩn SAE 30R9 hoặc SAE 30R14. Loại cao cấp hơn là ống lõi Teflon (PTFE) bọc ngoài thép hoặc cao su tổng hợp. Những ống này có khả năng chịu ethanol lên đến 100% mà không bị phân hủy.

Thay O-ring và gioăng: Sử dụng FKM (Viton) hoặc FFKM (Perfluoroelastomer) hai loại fluoroelastomer có khả năng chịu dung môi vượt trội. Viton chịu được ethanol, xăng E85 và thậm chí nhiều axit. Chi phí thay thế cho một xe máy thường chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng mang lại hiệu quả lâu dài.

Bảo vệ và phục hồi bình xăng

Chủ xe có thể súc rửa và phủ epoxy. Nếu bình còn tốt, tháo ra, dùng hóa chất tẩy gỉ (như axit phosphoric loãng hoặc sản phẩm chuyên dụng), sau đó phun hoặc quét lớp epoxy tank sealer (POR-15, Red-Kote, Caswell…). Lớp màng này tạo rào chắn hóa học hoàn hảo, chịu được ethanol và nước trong nhiều năm.

Phương pháp thay bình xăng mới cũng có thể thực hiện. Với bình bị thủng nặng, nên thay bằng bình nhôm đúc, thép không gỉ 304/316 hoặc composite carbon. Nhiều xưởng độ xe cổ tại Việt Nam đã cung cấp bình thay thế chuyên dụng.

Thói quen sử dụng và lưu trữ thông minh

Đổ đầy bình khi cất xe nhằm giảm tối đa không gian không khí, hạn chế hút ẩm.

Sử dụng phụ gia stabilizer, các sản phẩm như STA-BIL, Star Tron, hoặc Ethanol Fuel Stabilizer tạo lớp màng bảo vệ kim loại và ngăn phân pha. Nên thêm mỗi lần đổ xăng nếu xe chạy ít.

Rút sạch nhiên liệu khi lưu trữ dài hạn trên 1 tháng, hút hết xăng E10, xả bình xăng con, chạy động cơ đến khi tắt hẳn. Bảo quản xe ở nơi khô ráo, thông thoáng.

Kết hợp xăng khoáng định kỳ nếu có thể, xen kẽ đổ xăng A95/A92 không ethanol để “rửa” hệ thống.