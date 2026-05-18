Hiểu đúng về quy định không tắt máy xe khi đổ xăng có thể bị phạt 25 triệu đồng 18/05/2026 15:41

(PLO)- Theo Luật sư, hành vi không tắt máy xe khi đổ xăng có thể bị xem xét xử phạt theo quy định về phòng cháy, chữa cháy nếu được xác định là sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt tại khu vực có quy định cấm.

Mới đây, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng người dân khi vào cây xăng nhưng không tắt máy xe có thể bị phạt đến 25 triệu đồng. Thông tin này khiến nhiều người băn khoăn liệu đây có phải là lỗi vi phạm giao thông mới hay không.

Đổ xăng không tắt máy có thể vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Ảnh: TÚ UYÊN

Xem xét dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn Luật sư TP.HCM phân tích: “Chúng ta cần hiểu rằng hiện nay pháp luật không quy định riêng rằng “đổ xăng không tắt máy xe” là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý. Tuy nhiên, hành vi này có thể bị xem xét xử phạt theo quy định về phòng cháy, chữa cháy nếu được xác định là sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt tại khu vực có quy định cấm.”

Theo Luật sư Võ Đan Mạch, tại điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định 106/2025 quy định người sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt ở những khu vực có quy định cấm thì có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng; nếu để xảy ra cháy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị phạt tiền gấp hai lần mức phạt nêu trên.

Và theo khoản 8 Điều 2 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 105/2025, cửa hàng xăng dầu thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ là các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy có nguy cơ cháy, nổ cao. Do đó, mọi quy định liên quan đến phòng cháy, chữa cháy đối với nhóm cơ sở này được áp dụng trực tiếp cho cây xăng.

Trên thực tế, tại các cây xăng, biển cảnh báo yêu cầu tắt máy xe khi tiếp nhiên liệu luôn được đặt ở vị trí dễ quan sát. Đây không chỉ là khuyến cáo mà còn liên quan trực tiếp đến quy định xử phạt. Bởi lẽ, việc để động cơ hoạt động trong lúc đổ xăng có thể tạo ra tia lửa điện từ hệ thống đánh lửa (bugi) hoặc làm phát tán hơi xăng - là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Không chỉ vậy, hành vi này còn có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật của phương tiện, vì áp suất trong hệ thống nhiên liệu có thể khiến bộ kiểm soát hơi xăng gặp trục trặc và phát sinh chi phí sửa chữa. Luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn Luật sư TP.HCM

Cũng theo Luật sư, hành vi không tắt máy xe khi tiếp nhiên liệu có thể bị xem là sử dụng thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt tại khu vực cấm và khiến người vi phạm đối diện với mức phạt tiền lên đến 25 triệu đồng. Người dân cần lưu ý tuân thủ các quy định, biển cảnh báo tại cây xăng như tắt máy xe khi đổ xăng, không hút thuốc và sử dụng điện thoại di động,... để hạn chế nguy cơ cháy nổ, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.