Robot mới của Toyota giá bao nhiêu, làm được gì? 18/05/2026 09:22

(PLO)- Không đặt nặng tham vọng thống trị thế giới, robot CUE7 mới của Toyota chỉ tập trung vào việc làm chủ sân đấu.

Toyota, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, không chỉ sản xuất ô tô. Doanh nghiệp khởi đầu từ ngành công nghiệp may mặc, là nhà sản xuất máy dệt tự động từ đầu những năm 1920. Họ bắt đầu sản xuất ô tô vào năm 1934, muộn hơn nhiều hãng xe của Mỹ về sản lượng. Nhưng vào năm 2026, hãng Toyota đang mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực robot và sản phẩm mới nhất có khả năng ném bóng rổ.

Phiên bản mới nhất mang tên CUE7 đã ra mắt tại một trận đấu trên sân nhà của Alvark Tokyo, thuộc tổ hợp Toyota Arena ở Tokyo. Ảnh: Toyota.

Đây là sản phẩm mới nhất từ dự án CUE của nhà sản xuất ô tô này.

Khởi đầu từ năm 2017, Dự án CUE được điều hành bởi các tình nguyện viên từ Hội Kỹ thuật Toyota nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo từ con số không. Đến năm 2019, robot CUE đã giành được Kỷ lục Guinness Thế giới về số lần ném phạt thành công liên tiếp nhiều nhất bởi một robot hình người (có hỗ trợ) với tổng cộng 2.020 lần.

Sau đó, vào năm 2024, phiên bản CUE6 tiếp tục lập một kỷ lục Guinness thế giới khác về khoảng cách. Cú ném của robot đạt khoảng cách lên tới 24,55 m (80,5 feet), đánh dấu cú ném xa nhất của một robot hình người.

CUE7 được coi là một sự thay đổi hoàn toàn về mô hình thiết kế. Robot giờ đây có thể ném bóng rổ, di chuyển tự do trên sân và thậm chí rê bóng với những chuyển động giống con người. Thiết bị sở hữu vẻ ngoài ấn tượng khi khoác lên mình bộ trang phục màu đen mang thương hiệu Toyota và giữ thăng bằng trên hai bánh xe.

Con robot này cao tới 2,18 m, nặng 74 kg và ước tính có giá khoảng 150.000 USD (khoảng 380 triệu đồng).

Nhờ được trang bị vô số camera và cảm biến từ đầu đến bánh xe, robot có thể phân tích chính xác môi trường xung quanh. Hệ thống sẽ tự động xác định cách điều khiển quả bóng với lực và quỹ đạo phù hợp. Dù chưa đạt đến mức hoàn hảo, các chuyển động thông minh của CUE7 vẫn được đánh giá cao nhờ sự linh hoạt tương tự con người.