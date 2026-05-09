Chiếc ô tô này đẹp như Toyota Camry nhưng có giá bằng 5 xe máy Honda SH 09/05/2026 10:10

(PLO)-Chiếc ô tô này có lượng cảm biến rất lớn.

BYD chính thức ra mắt dòng sedan điện Linghui e9 hướng đến phân khúc dịch vụ vận tải Linghui, thương hiệu chuyên biệt cho lĩnh vực gọi xe công nghệ thuộc tập đoàn BYD, vừa chính thức trình làng mẫu sedan điện hạng C mang tên Linghui e9.

Mẫu xe mới được giới thiệu với ba phiên bản, có mức giá từ 22.200 USD, tương đương 584 triệu đồng. Linghui e9 được định vị chủ yếu cho thị trường gọi xe, taxi và xe công vụ với điểm nhấn là công nghệ pin Blade thế hệ thứ hai của BYD cùng hệ thống sạc nhanh Flash Charge.

Về ngoại thất, xe sở hữu thiết kế Glistening Galaxy mang phong cách kinh doanh, kết hợp lưới tản nhiệt ma trận Crystal Star và đèn LED Ice Soul, có hiệu ứng ánh sáng động.

Xe có kích thước tổng thể dài 4.995 mm, rộng 1.910 mm, cao 1.495 mm với chiều dài cơ sở đạt 2.920 mm, mang lại không gian rộng rãi cho hành khách.

Về công nghệ, Linghui e9 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái God’s Eye với 26 cảm biến độ chính xác cao, cho phép thực hiện các tính năng tự động như nhập và xuất làn đường cao tốc, tự động vượt xe và giữ làn.

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe của xe đáp ứng được chín kịch bản khác nhau, bao gồm cả tính năng đỗ xe từ xa và đỗ xe hộ. Không gian nội thất xe sử dụng tông màu nâu hổ phách chủ đạo, trang bị màn hình cảm ứng đa năng cho hàng ghế sau để điều chỉnh điều hòa độc lập, kính riêng tư và cửa sổ trời toàn cảnh.

Xe có công suất động cơ từ 135 kW đến 150 kW, đi kèm hai tùy chọn dung lượng pin cho quãng đường di chuyển từ 535 km đến 605 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Trong bối cảnh ra mắt thương hiệu mới, BYD vẫn tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường xe năng lượng mới (NEV) tại Trung Quốc.

Trong tháng 4-2026, thương hiệu BYD (bao gồm hai dòng Dynasty và Ocean) đã bán ra 273.448 xe. Mặc dù doanh số này giảm 21,2% so với tháng trước, BYD vẫn tạo ra khoảng cách rất lớn so với thương hiệu đứng thứ hai là Geely Galaxy với doanh số 91.001 xe.