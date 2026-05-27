Cảnh báo mùa nắng nóng: Những vật dụng quen thuộc có thể phát nổ hoặc gây cháy ô tô 27/05/2026 13:39

(PLO)-Hầu hết tài xế đều biết rằng khoang cabin ô tô có thể trở nên nóng bức tới mức nguy hiểm dưới ánh nắng mặt trời, nhưng ít ai nhận ra rủi ro này còn bủa vây cả những vật dụng thường ngày vẫn được để lại trong xe.

Khi đỗ xe dưới trời nắng dù chỉ trong thời gian ngắn, nhiệt độ bên trong cabin có thể tăng vọt một cách chóng mặt, thường xuyên chạm ngưỡng 50 đến 70 độ C hoặc cao hơn, tùy thuộc vào nhiệt độ ngoài trời, màu sắc của xe, độ phim cách nhiệt và chất liệu nội thất.

Dưới trời nóng, những vật dụng bỏ trong ô tô có thể phát nổ. Bật lửa gas là món đồ nhỏ, dễ bị bỏ quên nhưng lại nguy hiểm nhất. Bật lửa chứa khí butane nén, loại khí này sẽ giãn nở rất nhanh khi gặp nhiệt độ cao, dẫn đến nứt vỡ, rò rỉ hoặc phát nổ.

Bình xịt áp suất như xịt khử mùi, hóa chất tẩy rửa, sơn xịt, nước hoa xịt phòng. Khí nén trong các bình xịt hầu hết đều có cảnh báo không lưu trữ trên 50 độ C. Nhiệt độ trong xe hoàn toàn có thể vượt qua giới hạn an toàn này, làm áp suất nội tại tăng quá mức khiến vỏ bình bị nổ tung, giải phóng khí gas dễ cháy hoặc hóa chất độc hại.

Nhiều loại bút bi có vỏ bằng nhựa mỏng và chứa hộp mực áp suất. Khi gặp nhiệt độ cao, mực sẽ giãn nở, rò rỉ hoặc làm nứt vỏ bút. Điều này gây ra các vết bẩn cứng đầu trên ghế da, làm hỏng các thiết bị điện tử, và trong một số trường hợp hiếm gặp có thể sinh ra khí độc hoặc hơi dễ cháy tùy thuộc vào thành phần hóa học của mực.