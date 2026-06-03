Volkswagen chặn kết nối bên thứ ba, rộ tranh cãi quyền sở hữu dữ liệu xe 03/06/2026 12:38

(PLO)- Một thay đổi hệ thống của Volkswagen đã làm dấy lên cuộc tranh luận về quyền sở hữu dữ liệu xe và quyền truy cập của bên thứ ba.

Những chiếc xe hiện đại không chỉ riêng Volkswagen mà nhiều hãng xe có thể làm được một số điều khá ấn tượng. Chúng có thể làm mát cabin trước khi bạn rời nơi làm việc, tự động sạc khi giá điện rẻ nhất và phối hợp với ngôi nhà thông minh.

Một thay đổi hệ thống của Volkswagen đã làm dấy lên cuộc tranh luận về quyền sở hữu dữ liệu xe và quyền truy cập của bên thứ ba. Ảnh: Volkswagen.



Tuy nhiên, nhiều tính năng chỉ hoạt động khi xe liên tục giao tiếp với máy chủ do nhà sản xuất kiểm soát. Giờ đây, một số chủ xe Volkswagen đang tìm hiểu điều gì xảy ra khi kết nối đó thay đổi.

Nhiều người dùng Home Assistant cho biết các tính năng tích hợp với xe Volkswagen đột nhiên ngừng hoạt động sau thay đổi gần đây về hệ thống xác thực của hãng. Home Assistant là nền tảng nhà thông minh tự lưu trữ, cho phép kết nối và tự động hóa các thiết bị từ đèn, bộ điều nhiệt đến bộ sạc xe điện.

Trước đây, chủ xe Volkswagen dùng ứng dụng này để tự động hóa nhiều tính năng vượt xa phần mềm chính thức của hãng. Họ có thể cài đặt sạc khi pin mặt trời dư điện, tự điều chỉnh lịch sạc theo giá điện và tùy biến thông báo. Hiện tại, các chức năng này đã bị loại bỏ do thay đổi từ phần mềm hệ thống của Volkswagen.

Vụ tranh cãi nhanh chóng thu hút sự chú ý của Louis Rossmann, một YouTuber chuyên vận động cho quyền sửa chữa. Ông cho rằng vấn đề thực sự không nằm ở Home Assistant. "Đó là xe của bạn. Đó là dữ liệu của bạn," Rossmann nói khi thảo luận về tình huống này. Rossmann cũng đặt câu hỏi về mô hình xe kết nối rộng rãi được sử dụng trong toàn ngành.

"Ai đã quyết định rằng dữ liệu của chiếc xe chỉ được gửi đến máy chủ của nhà sản xuất? Chính họ," ông nói. Rossmann chỉ ra rằng nhiều tính năng tự động hóa do chủ xe tạo ra qua Home Assistant không hề có trên phần mềm chính thức của hãng.

Chúng tôi đã liên hệ với Volkswagen để làm rõ liệu thay đổi này là cố ý hay vì lý do an ninh. Đồng thời, chúng tôi cũng hỏi về kế hoạch cung cấp lộ trình tích hợp chính thức cho bên thứ ba trong tương lai.