Vì sao ô tô thông minh có thể thu thập dữ liệu và theo dõi tài xế? 29/04/2026 15:51

(PLO)-Trong một thế giới vận hành bằng internet, những chiếc ô tô thông minh hiện đại có thể theo dõi người lái một cách sát sao.

Dù các hãng xe thường khẳng định sử dụng dữ liệu ẩn danh cho mục đích bảo trì, thông báo SOS tự động hay cập nhật giao thông nhưng nhìn chung vẫn có khả năng thu thập và chia sẻ dữ liệu riêng tư của người lái.

Trong đó, dữ liệu vị trí GPS được xác định là mối quan ngại hàng đầu. Đây là loại dữ liệu nhạy cảm nhất mà các phương tiện kết nối có thể dễ dàng thu thập.

Tùy vào từng dòng ô tô, người lái có thể tắt các tính năng chia sẻ dữ liệu thông qua cài đặt quyền riêng tư trên màn hình giải trí hoặc ứng dụng di động của hãng. Dưới đây là phản hồi và hướng dẫn từ một số thương hiệu lớn.

Đại diện hãng Kia cho biết nếu khách hàng không muốn thông tin cá nhân bị lưu trữ, họ đơn giản là không nên kích hoạt dịch vụ Kia Connect.

Các dịch vụ kết nối như khóa từ xa, định vị xe của Mazda là tùy chọn. Người dùng có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào thông qua ứng dụng My Mazda. Hãng cũng khẳng định chỉ ghi âm trong cabin khi có cuộc gọi khẩn cấp được kích hoạt.

Chủ xe BMW có quyền kiểm soát chi tiết các danh mục dữ liệu như điều hướng, cải thiện sản phẩm, trợ lý giọng nói qua ứng dụng. Thậm chí, khách hàng có thể yêu cầu đại lý vô hiệu hóa hoàn toàn SIM trên xe để chặn mọi kết nối với hệ thống của BMW.

Người dùng Tesla có thể tắt chức năng chia sẻ dữ liệu trong phần cài đặt hệ thống. Tesla cam kết các dữ liệu thu thập được đều đã được ẩn danh, không gắn liền với tài khoản cá nhân hay số VIN của xe.

Chủ xe Toyota có thể hủy đăng ký dịch vụ qua ứng dụng myToyota. Tuy nhiên, riêng với tính năng cứu hộ khẩn cấp (SOS), người dùng cần liên hệ trực tiếp với đại lý hoặc tổng đài để xử lý.

Lời khuyên cho các chủ xe là nên thường xuyên kiểm tra phần cài đặt quyền riêng tư (Privacy Settings) trên cả màn hình ô tô và ứng dụng điện thoại để đảm bảo chỉ chia sẻ những gì mình cảm thấy thoải mái.