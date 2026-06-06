Ô tô Trung Quốc tham vọng giành khách của Land Rover 06/06/2026 13:54

Thương hiệu ô tô Jaecoo đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chinh phục thị trường Vương quốc Anh bằng việc trình làng mẫu SUV 7 chỗ cấu hình hybrid cắm sạc (PHEV) mang tên Jaecoo 8. Với vị thế là dòng xe cao cấp nhất trong dải sản phẩm của hãng hiện tại, Jaecoo 8 được định vị để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ sừng sỏ cùng phân khúc như Hyundai Santa Fe, Peugeot 5008 và Skoda Kodiaq.

Bên cạnh giá bán hấp dẫn, người tiêu dùng lựa chọn Jaecoo 8 còn nhận được danh sách trang bị công nghệ và tiện nghi phong phú vượt trội trong tầm giá. Xe được tích hợp hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến cùng không gian nội thất hiện đại bao gồm ghế trước tích hợp tính năng massage, cặp màn hình đôi kích thước 12,3 inch, bệ sạc điện thoại không dây có chức năng làm mát và hệ thống âm thanh giải trí Sony công suất cao với 14 loa.

Về khả năng vận hành, Jaecoo 8 được trang bị hệ thống truyền động mang tên ‘Super Hybrid System’ phát triển bởi tập đoàn mẹ Chery.

Hệ thống này là sự kết hợp giữa khối động cơ xăng 1.5 lít, bộ pin dung lượng lớn 34,4 kWh và sự tham gia của 3 mô-tơ điện được bố trí ở hai trục bánh xe cùng một mô-tơ tích hợp trực tiếp vào hộp số để tối ưu hóa quá trình phanh tái tạo năng lượng.

Tổ hợp này tạo ra tổng công suất đầu ra đầy ấn tượng lên tới 422 mã lực và mô-men xoắn cực đại 428 lb-ft, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 62 dặm/giờ (khoảng 100 km/h) chỉ trong vòng 5,8 giây. Xe cũng được trang bị công nghệ sạc nhanh một chiều DC công suất 40kW, cho phép nạp năng lượng từ 30% lên 80% chỉ trong khoảng thời gian 20 phút ngắn ngủi, rất tiện lợi để người dùng tranh thủ sạc pin trong các chặng dừng nghỉ ngắn của những chuyến đi dài.

Không dừng lại ở một mẫu xe đô thị thuần túy, Jaecoo 8 còn thể hiện tham vọng lôi kéo nhóm khách hàng trung thành của Land Rover khi sở hữu các tính năng địa hình chuyên sâu bao gồm khóa vi sai, hệ thống treo thích ứng và hệ thống phản hồi địa hình thích ứng thông minh giúp nâng cao khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều loại địa hình phức tạp khác nhau.

Điển hình cho năng lực này là khả năng lội nước sâu lên đến 600mm của Jaecoo 8, mức thông số ngang ngửa với dòng xe danh tiếng Land Rover Discovery Sport.