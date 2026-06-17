Xuất hiện chiếc ô tô điện tràn ngập công nghệ giá 486 triệu đồng 17/06/2026 15:22

Hãng ô tô Leapmotor đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm C-series phiên bản cập nhật mới, nổi bật với các mẫu xe C10.

Ô tô C10 bản cập nhật sở hữu thiết kế đèn pha chia đôi mang phong cách Skylight mới cùng lưới tản nhiệt chủ động.

Bên trong cabin, khoang lái được nâng cao trải nghiệm với phối màu Nâu Cát mới, các cửa gió điều hòa dạng ẩn và trang bị chip buồng lái thông minh Qualcomm 8295P.

Xe sở hữu màn hình hiển thị kính lái công nghệ thực tế ảo tăng cường AR-HUD kích thước lên tới 60 inch, cụm đồng hồ tài xế 8,8 inch và màn hình trung tâm lớn 17,3 inch.

Bên cạnh đó, chiếc ô tô này còn được tích hợp hệ thống kiểm soát chuyển động LMC; riêng trên các phiên bản cao cấp sẽ có thêm hệ thống cảm biến LiDAR vận hành bởi chip Qualcomm 8650, hỗ trợ người lái điều hướng toàn cảnh.

Phiên bản mở rộng phạm vi của ô tô C10 sử dụng một mô-tơ điện có công suất tối đa 200 kW (268 mã lực), cho phạm vi chạy thuần điện đạt 290 km (theo chuẩn CLTC) và tổng hành trình kết hợp lên tới 1.300 km.

Phiên bản thuần điện (BEV) sở hữu công suất tối đa 230 kW (308 mã lực), tầm hoạt động CLTC là 660 km và hỗ trợ công nghệ sạc nền tảng 800V.

Hiện xe được bán với giá 18.500 USD, tương đương 486 triệu đồng.