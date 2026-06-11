Một hãng ô tô Trung Quốc cứ bán 1 xe là mất một chiếc xe máy Honda SH 11/06/2026 13:07

(PLO)-Xiaomi vẫn chưa có lời với phân khúc ô tô.

Tập đoàn Xiaomi vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý I-2026. Tâm điểm của báo cáo tài chính lần này tiếp tục đổ dồn vào phân khúc xe điện thông minh (EV) và đổi mới sáng tạo AI với mức doanh thu đạt 19,9 tỉ nhân dân tệ (tương đương 2,9 tỉ USD).

Tuy nhiên, mảng kinh doanh ô tô đầy tham vọng này của người khổng lồ công nghệ Trung Quốc vẫn đang chịu khoản lỗ hoạt động 3,1 tỉ nhân dân tệ (khoảng 457 triệu USD).

Tính toán dựa trên tổng lượng xe tiêu thụ trong ba tháng đầu năm là 80.856 chiếc, Xiaomi đang phải chịu mức lỗ khoảng 5.600 USD (147 triệu đồng) trên mỗi chiếc xe bán ra. Con số này tăng mạnh so với mức lỗ 900 USD/xe của cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý I-2026, Xiaomi đã bàn giao 80.856 xe mới đến tay khách hàng, tăng 6,6% so với mức 75.869 xe của quý I-2025. Riêng doanh thu từ việc bán xe điện mang về cho hãng 19,0 tỉ nhân dân tệ (khoảng 2,8 tỉ USD). Giá bán trung bình (ASP) của mỗi chiếc xe Xiaomi dao động ở mức 235.000 nhân dân tệ (khoảng 34.600 USD).

Mặc dù gặp áp lực trong quý I, bước sang tháng 4 vừa qua, tình hình kinh doanh của xe điện Xiaomi đã có bước tăng tốc ngoạn mục. Hãng đã bán được 36.702 xe trong tháng 4, tăng tới 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái và bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 71,2% so với tháng trước đó.

Đây là tín hiệu cho thấy các dòng xe mới đang bắt đầu vào guồng sản xuất hàng loạt và hứa hẹn sẽ sớm giúp Xiaomi cải thiện bài toán tối ưu chi phí trên từng đầu xe trong các quý tiếp theo.