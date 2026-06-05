Bước lên ô tô đời mới: Ngỡ ngàng như cần có bằng lái máy bay 05/06/2026 10:37

(PLO)-Ô tô hiện đại đang thay đổi chóng mặt với màn hình cảm ứng khổng lồ và các nút bấm vật lý bị loại bỏ hoàn toàn.

Bước vào một chiếc ô tô vừa xuất xưởng vào năm 2026, nhiều tài xế không khỏi ngỡ ngàng khi cảm giác quen thuộc chuẩn mực suốt nhiều thập kỷ qua đã hoàn toàn biến mất.

Các nút bấm cơ học biến mất, màn hình cảm ứng ngày càng phình to, bộ chọn số bị di dời và ngay cả hệ thống đèn báo rẽ cũng thay đổi. Ô tô hiện đại đã trải qua một cuộc lột xác ngoạn mục chỉ trong vài năm ngắn ngủi.

Theo Car Expert, những phản xạ vốn dĩ là bản năng của tài xế đang trở thành nguồn cơn của sự bối rối. Từ vị trí ghế lái, những chiếc xe ngày nay trông khác xa so với thời điểm năm 2016 hay thậm chí là 2020.

Trước đây, màn hình chỉ dùng cho các chức năng đơn giản như radio hay điều hòa. Còn bây giờ, nó kiểm soát hầu hết mọi thứ.

Các nhà sản xuất đang xóa sổ các nút bấm cốt lõi, ngay cả việc bật đèn pha hay gạt mưa tự động giờ cũng phải thao tác trên màn hình.

Vào thập niên 1950 - 1960, các hãng xe từng thử nghiệm nhiều bộ chọn số kỳ dị, gây hỗn loạn cho người lái. Sau đó, một tiêu chuẩn bắt buộc đã ra đời hệ thống ký hiệu PRND (Park - Reverse - Neutral - Drive) để đồng bộ hóa toàn ngành.

Đáng tiếc, tư duy tiêu chuẩn hóa bảo vệ người dùng đó dường như đã bị các hãng xe hiện nay bỏ quên.

Mối lo ngại lớn nhất không nằm ở chính chủ xe, những người có thời gian làm quen với phương tiện. Nguy cơ cao nhất thuộc về những người khác như người thân mượn xe, ông bà đi đón cháu, người thuê xe tự lái.

Trước đây, các bộ phận điều khiển cốt lõi được tiêu chuẩn hóa cao độ. Bạn có thể nhảy lên bất kỳ chiếc xe nào và biết ngay những thứ cơ bản nằm ở đâu. Còn hiện tại, việc bước vào một khoang lái xa lạ giống như một trải nghiệm căng thẳng trước cả khi chuyến đi bắt đầu.