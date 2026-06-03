Vì sao chiếc ô tô này mất đến 40 năm để hoàn vốn? 03/06/2026 08:39

(PLO)-Chỉ sau vài năm lăn bánh, những chiếc ô tô này hỗ trợ người dùng về tiết kiệm tiền xăng.

Mỗi khi giá xăng có xu hướng tăng cao, người tiêu dùng lại ráo riết tìm kiếm các dòng xe hybrid như một giải pháp thay thế thông minh. Nhờ sự kết hợp linh hoạt giữa động cơ xăng, pin và mô-tơ điện, xe hybrid mang lại hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Dù chi phí mua xe ban đầu thường cao hơn các phiên bản thuần xăng tương đương, nhưng lượng nhiên liệu tiết kiệm được lớn đến mức nhiều mẫu xe hybrid có thể tự hoàn vốn chỉ sau vài năm lăn bánh.

Theo Consumer Reports, Các mẫu xe chỉ có cấu hình hybrid (Hybrid-only) như Kia Niro, Toyota Camry, Toyota Prius và Toyota Sienna chắc chắn sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền hiệu quả hơn khi so sánh với các đối thủ thuần xăng cùng phân khúc từ các hãng xe khác.

Ngoài ra, qua các chương trình thử nghiệm, CR nhận thấy phiên bản hybrid thường vận hành êm ái hơn, tăng tốc nhanh hơn và sở hữu điểm số thử nghiệm đường trường cao hơn bản thuần xăng.

Giá thành của chúng cao hơn một phần cũng vì được trang bị nhiều tiện ích cao cấp hơn. Một số mẫu ô tô rất được ưa chuộng như Honda Accord Hybrid và Hyundai Tucson Hybrid có thời gian hoàn vốn vượt quá 5 năm.

Sau đợt tái thiết kế, Honda Accord Hybrid có hiệu suất nhiên liệu của xe đã giảm từ 47 mpg xuống còn 40 mpg. Đồng thời, Honda đã tách biệt các phiên bản khiến bản hybrid sở hữu nhiều trang bị cao cấp hơn, đẩy mức chênh lệch giá lên cao và khiến thời gian hoàn vốn kéo dài tới khoảng 9 năm.

Một vài mẫu hybrid có giá đắt hơn quá nhiều so với bản xăng hoặc cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu không đáng kể. Điển hình là mẫu SUV hạng sang Lexus TX Hybrid — phiên bản hybrid chỉ tiết kiệm thêm vỏn vẹn 3 mpg so với bản thường. Tùy thuộc vào từng phiên bản, thời gian để chiếc xe này tự hoàn vốn có thể lên tới hơn 40 năm.