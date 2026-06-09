Liệu có an toàn khi mua ô tô 100 triệu đồng? 09/06/2026 14:10

Nhiều người tiêu dùng Anh mong muốn mua chiếc ô tô giá rẻ để đi làm với ngân sách khoảng 3.000 bảng Anh, tương đương 105 triệu đồng. Tiêu chí lựa chọn đặt ra là xe phải đảm bảo độ tin cậy cao, an toàn và có mức phí bảo hiểm thấp.

Các chuyên gia khuyến nghị Toyota Yaris đời 2005-2011 trang bị động cơ 1.0 lít là lựa chọn tối ưu nhất nhờ độ bền bỉ đặc trưng, mức phân nhóm bảo hiểm thấp nhất ở nhóm 2, đạt chứng nhận an toàn 5 sao Euro NCAP với điểm số bảo vệ người lớn gần như tuyệt đối, mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm 55 dặm một gallon và thuế đường bộ chỉ 35 bảng một năm.

Chuyên gia cũng tìm thấy một chiếc Yaris phiên bản T2 sản xuất năm 2010 mới đi 51.000 dặm có lịch sử bảo dưỡng đầy đủ với giá 2.950 bảng Anh.

Bên cạnh đó, các lựa chọn thay thế đáng cân nhắc khác bao gồm cặp đôi Hyundai i20 và Kia Rio đời 2012 sử dụng động cơ 1.2 lít có chi phí bảo trì rẻ, đạt chuẩn an toàn 5 sao và mức thuế tương đương nhưng thuộc nhóm bảo hiểm cao hơn một chút là nhóm 5 và nhóm 4.

Một chiếc Kia Rio đời 2012 chạy được 80.000 dặm hiện có giá tham khảo là 2.695 bảng Anh.

Ngoài ra, dòng xe phổ biến Ford Fiesta phiên bản Style hoặc Studio động cơ 1.25 lít đời 2012 cũng là một phương án kinh tế, dễ lái và dễ sửa chữa với một ví dụ thực tế có giá chỉ 2.595 bảng Anh dù độ tin cậy dài hạn không bằng các đối thủ từ châu Á.