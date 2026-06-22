Hãng xe Nhật sắp tung ô tô đa dụng giá rẻ 22/06/2026 10:37

(PLO)-Chiếc ô tô này gây ngạc nhiên cho người dùng.

Liên doanh Zhengzhou Nissan (Trung Quốc) đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để chính thức mở bán thế hệ thứ hai của dòng MPV nổi tiếng Nissan NV200 vào quý IV năm nay.

Qua những hình ảnh rò rỉ mới nhất, mẫu xe này sở hữu thiết kế vuông vức đặc trưng nhưng mang đậm ngôn ngữ xe năng lượng mới (NEV) với lưới tản nhiệt khép kín hai tầng, mâm xe 3 chấu phẳng và cửa trượt hai bên.

Khoang cabin gây chú ý khi dùng chung vô-lăng với các dòng sedan mới (N6, N7), trang bị màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, cần số tích hợp trên trục vô-lăng và giữ lại các nút bấm điều hòa vật lý tiện dụng.

Điểm nâng cấp lớn nhất là sự xuất hiện của cấu hình Hybrid cắm sạc (PHEV), nhiều khả năng thừa hưởng từ mẫu sedan N6 (gồm động cơ 1.5L công suất 75 kW kết hợp mô-tơ điện 155 kW).

Ngoài ra, xe dự kiến vẫn có các tùy chọn động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên và hybrid ePower 1.2L. Dòng NV200 thế hệ mới sẽ duy trì mức định giá cạnh tranh khoảng 11.700 USD, tương đương 307 triệu đồng.