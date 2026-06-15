Người dùng sắp mua được xe điện siêu nhỏ của Honda 15/06/2026 10:00

Hãng xe Nhật Bản Honda vừa chính thức công bố kết quả tài chính với khoản lỗ năm lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại. Đây là hệ quả trực tiếp từ quyết định hủy bỏ chiến lược phát triển xe điện (EV) đầy tốn kém để quay xe, tập trung toàn lực vào phân khúc xe hybrid.

Dù phải gánh chịu mức sụt giảm nghiêm trọng trong ngắn hạn, ban lãnh đạo Honda khẳng định việc tái định hướng này là bước đi sống còn nhằm bảo vệ biên lợi nhuận, đồng thời dự báo hãng sẽ nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng và đạt mức lợi nhuận kỷ lục vào cuối thập kỷ.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố cho năm tài khóa kết thúc vào tháng 3-2026, Honda đã ghi nhận khoản thua lỗ lên tới 423,9 tỷ Yên Nhật.

Từ bỏ tham vọng xe thuần điện phổ thông, Honda công bố một chiến lược phân bổ lại nguồn vốn cực kỳ mạnh mẽ cho giai đoạn 3 năm tới.

Mục tiêu cốt lõi của dòng vốn này là đưa 15 mẫu xe hybrid thế hệ mới trình làng trên phạm vi toàn cầu từ nay đến năm 2030. Hãng cũng đã hé lộ hai mẫu xe mẫu (prototype) dự kiến sẽ thương mại hóa trong vòng hai năm tới bao gồm: Honda Hybrid Sedan Prototype và Acura Hybrid SUV Prototype.

Riêng đối với mảng xe thuần điện, Honda không xóa sổ hoàn toàn mà thu hẹp quy mô đáng kể. Hãng sẽ chỉ tập trung mở rộng dải sản phẩm EV chủ yếu cho phân khúc xe đô thị siêu nhỏ (xe kei-car), dòng xe có kích thước đặc thù rất được ưa chuộng tại thị trường nội địa Nhật Bản.