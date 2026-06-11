Cách kéo dài tuổi thọ lốp ô tô và tận dụng tối đa giá trị sử dụng 11/06/2026 10:27

(PLO)- Một bộ lốp được chăm sóc đúng cách không chỉ giúp tiết kiệm chi phí thay thế mà còn nâng cao độ an toàn, hiệu suất vận hành và giá trị sử dụng của chiếc xe trong suốt vòng đời của lốp.

Lốp ô tô không chỉ ảnh hưởng đến độ an toàn mà còn tác động trực tiếp đến khả năng vận hành, độ êm ái và mức tiêu hao nhiên liệu. Tuy nhiên, nhiều tài xế thường bỏ qua việc chăm sóc lốp cho đến khi xuất hiện hư hỏng. Chỉ với một số thói quen đơn giản, bạn có thể kéo dài đáng kể tuổi thọ lốp và khai thác tối đa hiệu quả sử dụng của chúng.

Luôn duy trì áp suất lốp phù hợp

Áp suất lốp không đúng tiêu chuẩn là nguyên nhân phổ biến khiến lốp xuống cấp nhanh. Lốp thiếu hơi dễ bị mòn ở hai bên vai lốp, sinh nhiệt lớn và làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu. Trong khi đó, lốp bơm quá căng lại khiến phần giữa mặt lốp mòn nhanh và giảm độ bám đường.

Hãy kiểm tra áp suất lốp định kỳ mỗi tháng hoặc trước các chuyến đi xa để đảm bảo lốp luôn hoạt động trong điều kiện tối ưu.

Kiểm tra và duy trì áp suất lốp đúng tiêu chuẩn giúp lốp mòn đều, tăng độ bền, tiết kiệm nhiên liệu và đảm bảo an toàn khi vận hành.

Đảo lốp đúng chu kỳ

Do tải trọng phân bổ không đồng đều, các bánh xe thường có tốc độ mòn khác nhau. Việc đảo lốp giúp các vị trí chịu tải được luân chuyển, từ đó hạn chế mòn lệch và kéo dài tuổi thọ cho cả bộ lốp.

Thông thường, việc đảo lốp nên được thực hiện sau mỗi 8.000-10.000 km hoặc theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Cân bằng động và chỉnh góc đặt bánh xe

Nếu xe có hiện tượng rung vô lăng hoặc lốp mòn bất thường, nguyên nhân có thể đến từ việc mất cân bằng bánh xe hoặc sai lệch góc đặt bánh.

Cân bằng động giúp bánh xe quay ổn định hơn, trong khi căn chỉnh độ chụm và góc đặt bánh xe giúp lốp tiếp xúc đều với mặt đường, giảm tình trạng mòn không đồng đều.

Tránh tăng tốc và phanh gấp

Phong cách lái xe ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ lốp. Việc thường xuyên tăng tốc đột ngột, phanh gấp hoặc vào cua với tốc độ cao sẽ làm lốp chịu lực ma sát lớn, dẫn đến mòn nhanh hơn bình thường.

Duy trì thói quen lái xe nhẹ nhàng, tăng tốc từ tốn và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước không chỉ giúp bảo vệ lốp mà còn giảm tiêu hao nhiên liệu và tăng độ bền cho nhiều bộ phận khác trên xe.

Tránh chở quá tải

Mỗi loại lốp đều có giới hạn tải trọng nhất định. Khi xe thường xuyên chở nặng vượt mức cho phép, lốp sẽ phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt hơn, dễ nóng lên và giảm độ bền kết cấu.

Tuân thủ tải trọng khuyến cáo là cách đơn giản để bảo vệ lốp cũng như đảm bảo an toàn khi vận hành.

Thường xuyên kiểm tra tình trạng lốp

Nên quan sát định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu như nứt cao su, phồng hông lốp, đâm thủng hoặc gai lốp mòn quá mức. Việc xử lý kịp thời các vấn đề nhỏ có thể giúp tránh những hư hỏng nghiêm trọng và tốn kém hơn về sau.

Hạn chế đỗ xe dưới nắng gắt trong thời gian dài

Nhiệt độ cao và tia UV có thể khiến cao su lốp lão hóa nhanh hơn, làm giảm độ đàn hồi và xuất hiện các vết nứt bề mặt. Nếu có thể, hãy đỗ xe trong nhà, dưới mái che hoặc sử dụng bạt phủ để hạn chế tác động của môi trường.

Thay lốp đúng thời điểm

Ngay cả khi xe ít sử dụng, lốp vẫn bị lão hóa theo thời gian. Phần lớn các nhà sản xuất khuyến cáo nên kiểm tra kỹ lốp sau khoảng 5 năm sử dụng và cân nhắc thay mới sau 6-10 năm tùy điều kiện vận hành.

Việc cố gắng sử dụng lốp quá tuổi thọ khuyến nghị có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi di chuyển ở tốc độ cao.