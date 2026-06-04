Tại sao ắc quy nguyên bản theo xe rất bền, trong khi bình thay thế thường nhanh hỏng hơn? 04/06/2026 09:36

(PLO)- Nhiều chủ xe bất ngờ khi ắc quy nguyên bản có thể hoạt động ổn định suốt nhiều năm, trong khi bình thay thế lại nhanh xuống cấp. Điều gì tạo nên sự khác biệt lớn đến vậy giữa hai loại ắc quy này?

Nhiều chủ xe nhận thấy một thực tế khá phổ biến: ắc quy nguyên bản theo xe thường có tuổi thọ từ 4-6 năm, thậm chí lâu hơn trong điều kiện sử dụng lý tưởng. Trong khi đó, không ít bình ắc quy thay thế chỉ hoạt động ổn định được khoảng 2-3 năm trước khi xuất hiện các dấu hiệu xuống cấp như khó khởi động, điện yếu hoặc nhanh hết điện.

Sự khác biệt này không hoàn toàn đến từ chất lượng sản phẩm, mà còn liên quan đến nhiều yếu tố về thiết kế, điều kiện sử dụng và quá trình bảo dưỡng.

Tuổi thọ ắc quy không chỉ phụ thuộc vào thương hiệu mà còn liên quan đến độ tương thích với xe và thói quen sử dụng hàng ngày. Ảnh: Getty

Ắc quy nguyên bản được thiết kế riêng cho từng mẫu xe

Khi sản xuất ô tô, các hãng xe thường phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp ắc quy để phát triển sản phẩm phù hợp với đặc tính vận hành của từng dòng xe. Dung lượng, dòng khởi động, khả năng chịu nhiệt và hệ thống sạc đều được tính toán để tương thích tối ưu.

Nhờ được thiết kế đồng bộ ngay từ đầu, ắc quy nguyên bản hoạt động trong môi trường lý tưởng hơn, ít phải chịu tình trạng quá tải hoặc sạc không đúng mức. Điều này giúp kéo dài tuổi thọ và duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài.

Chất lượng sản xuất thường được kiểm soát nghiêm ngặt

Các linh kiện lắp ráp theo xe (OEM) phải đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng rất khắt khe của nhà sản xuất ô tô. Mỗi lô sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về độ bền, khả năng chịu rung lắc, nhiệt độ và hiệu suất hoạt động.

Trong khi đó, thị trường ắc quy thay thế rất đa dạng với nhiều phân khúc khác nhau. Nếu lựa chọn sản phẩm giá rẻ hoặc không rõ nguồn gốc, tuổi thọ thực tế có thể thấp hơn đáng kể so với ắc quy nguyên bản.

Điều kiện sử dụng sau khi thay bình thường khắc nghiệt hơn

Một nguyên nhân ít được chú ý là khi ắc quy nguyên bản hết tuổi thọ, chiếc xe cũng đã trải qua nhiều năm sử dụng. Lúc này, hệ thống điện có thể không còn hoạt động hoàn hảo như ban đầu.

Các thiết bị điện bổ sung như camera hành trình, màn hình giải trí, đèn LED, loa công suất lớn hoặc bộ định vị GPS có thể khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng lên đáng kể. Nếu hệ thống sạc không được kiểm tra định kỳ, ắc quy mới sẽ phải làm việc nhiều hơn và dễ xuống cấp sớm.

Thói quen sử dụng ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ ắc quy

Sau nhiều năm sử dụng xe, thói quen vận hành của chủ xe cũng có thể thay đổi. Việc thường xuyên di chuyển quãng ngắn, để xe lâu ngày không khởi động hoặc sử dụng nhiều thiết bị điện khi động cơ chưa nổ máy đều làm giảm tuổi thọ ắc quy.

Ngoài ra, việc quên tắt đèn, để camera hoặc các thiết bị điện hoạt động liên tục khi xe không vận hành cũng khiến bình phải xả sâu nhiều lần. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm giảm tuổi thọ của ắc quy.

Lựa chọn không đúng thông số kỹ thuật

Nhiều người khi thay bình chỉ quan tâm đến kích thước bên ngoài mà bỏ qua các thông số quan trọng như dung lượng (Ah), dòng khởi động nguội (CCA) hoặc công nghệ ắc quy.

Đối với các mẫu xe được trang bị hệ thống Start-Stop, việc sử dụng ắc quy thông thường thay cho loại EFB hoặc AGM có thể khiến bình nhanh hỏng và ảnh hưởng đến hoạt động của xe.

Việc lựa chọn sản phẩm không phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất cũng là nguyên nhân khiến tuổi thọ ắc quy giảm đáng kể.

Bảo quản và lưu kho cũng ảnh hưởng đến chất lượng

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là thời gian lưu kho trước khi lắp đặt. Ắc quy thay thế có thể đã được sản xuất từ nhiều tháng trước khi đến tay người dùng.

Nếu sản phẩm được bảo quản không đúng cách hoặc để tồn kho quá lâu, chất lượng có thể bị ảnh hưởng ngay cả khi chưa sử dụng. Vì vậy, khi thay bình, chủ xe nên kiểm tra ngày sản xuất và ưu tiên các sản phẩm mới để đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

Làm thế nào để kéo dài tuổi thọ ắc quy thay thế?

Để ắc quy mới hoạt động bền bỉ hơn, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên:

Chọn ắc quy đúng thông số theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Ưu tiên các thương hiệu uy tín và sản phẩm chính hãng.

Kiểm tra hệ thống sạc định kỳ để phát hiện sớm các lỗi của máy phát điện hoặc bộ điều áp.

Hạn chế sử dụng thiết bị điện khi động cơ chưa khởi động.

Khởi động và vận hành xe thường xuyên nếu xe ít sử dụng.

Kiểm tra cọc bình, vệ sinh các đầu cực để tránh hiện tượng tiếp xúc kém.