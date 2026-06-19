Bất ngờ với chiếc ô tô chỉ có giá 120 triệu đồng 19/06/2026 17:26

Trong bối cảnh giá ô tô mới tại Mỹ đang neo ở mức cao kỷ lục lịch sử, nhiều người tiêu dùng đã bắt đầu chuyển hướng sang tìm kiếm các dòng xe đã qua sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí mà vẫn sở hữu được nhiều tính năng tiện nghi tương đương.

Dù vậy, mọi khoản tiết kiệm từ việc mua xe cũ đều có thể nhanh chóng biến mất nếu chiếc xe đó liên tục hỏng hóc và đòi hỏi chi phí sửa chữa lớn, biến yếu tố độ bền trở thành tiêu chí tối quan trọng khi lựa chọn một chiếc xe đã qua sử dụng.

Để hỗ trợ người mua, danh sách những mẫu xe đáng tin cậy nhất có giá dưới 10.000 USD đã được tổng hợp dựa trên thang điểm uy tín từ J.D. Power, xếp hạng từ cao xuống thấp, với quy ước điểm từ 91 đến 100 là xuất sắc nhất, từ 81 đến 90 là rất tốt, từ 70 đến 80 là trung bình và dưới 69 điểm là mức thấp.

Đứng đầu danh sách về độ bền trong tầm giá này là chiếc Cadillac DTS đời 2011 với điểm số ấn tượng 93 trên 100 và mức giá dao động từ 5.273 đến 6.513 USD.

Dù dòng xe này đã bị khai tử từ lâu, mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này vẫn khẳng định được giá trị nhờ không gian nội thất rộng rãi, ghế ngồi êm ái hỗ trợ tốt cho những hành trình dài cùng khoang hành lý lớn, bất chấp việc chất lượng vật liệu cabin đã lộ rõ dấu vết thời gian so với các đối thủ cùng thời.

Về khả năng vận hành, Cadillac DTS sở hữu khối động cơ V8 mạnh mẽ cho phép tăng tốc nhanh chóng và mượt mà ở tốc độ cao, nhưng lại bị hạn chế phần nào bởi hộp số tự động 4 cấp đã lỗi thời cùng mức tiêu hao nhiên liệu khá lớn.

Xếp ngay sau là chiếc Toyota Avalon đời 2010 với điểm số độ bền đạt 89 trên 100 điểm và mức giá bán hiện tại khoảng 4.561 USD (120 triệu đồng).

Ở thời điểm ra mắt, Toyota Avalon được đánh giá là tiệm cận phân khúc xe sang so với các đối thủ phổ thông nhưng lại sở hữu mức giá rất phải chăng, và cho đến nay, người mua mẫu xe này vẫn sẽ được trải nghiệm những giá trị thực dụng và bền bỉ đó dù diện mạo của nó có thể không còn mang lại cảm giác quá sang trọng ở thời điểm hiện tại.