VinFast VF 7 Eco là 'món hời' người dùng khó bỏ qua trong tháng 6 12/06/2026 09:01

(PLO)-Phiên bản tiêu chuẩn của VinFast VF 7 gây ấn tượng về thiết kế và trải nghiệm lái, đồng thời thuyết phục người dùng với mức chi phí sở hữu, sử dụng được đưa về mức tối thiểu, nhờ các ưu đãi từ hãng xe Việt.

Đẹp, bốc, sở hữu tính năng chỉ xe điện mới có

Chia sẻ về cảm nhận sau gần 1 năm sử dụng, reviewer Hoàng Tuân (8x Review) cho biết VF 7 Eco là mẫu xe tốt ở cả thiết kế ngoại thất lẫn không gian nội thất. “Xe có thiết kế đẹp và hiện đại. Khoang nội thất rộng rãi với hai hàng ghế dày dặn, đem lại cảm giác êm ái và thoải mái ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài”, anh Tuân chia sẻ.

VF 7 Eco sở hữu động cơ điện với công suất tối đa 174 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại lên tới 250 Nm.

Về thiết kế ngoại thất, anh Tuân đánh giá cao hệ thống đèn Full LED, không chỉ đẹp mà còn mang lại cảm giác an tâm khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng. Trên thực tế, trong phân khúc C-SUV, VF 7 được nhiều chuyên gia đánh giá là có phong cách thiết kế thể thao, khác biệt với mặt bằng chung. Đây cũng là yếu tố “rinh” về hàng loạt giải thưởng trong nước và quốc tế cho VF 7.

“Tốt gỗ tốt cả nước sơn”, VF 7 Eco đồng thời tạo dấu ấn với người dùng nhờ hiệu suất vận hành mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển từ đô thị cho tới những cung đường hiểm trở.

Theo chia sẻ của reviewer Khánh Phan (Autodaily), VF 7 Eco sở hữu động cơ điện với công suất tối đa 174 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại lên tới 250 Nm. Nhờ đặc tính của xe điện, mẫu C-SUV này mang đến khả năng tăng tốc mượt mà, phản hồi chân ga gần như tức thì và cảm giác vận hành lanh lẹ trong hầu hết điều kiện di chuyển hàng ngày.

“Chỉ với lực nhấn ga nhẹ, xe đã vọt lên phía trước một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, điều mà các mẫu xe động cơ xăng trong cùng phân khúc khó có thể làm được”, anh Khánh bày tỏ sự ấn tượng.

Reviewer này cũng đánh giá cao nền tảng khung gầm của xe thông qua trải nghiệm thực tế. Khi di chuyển trên đường đèo với nhiều khúc cua gắt, VF 7 Eco vẫn cho cảm giác ổn định và chắc chắn mỗi khi đánh lái.

Cũng trong các tình huống này, một điểm đặc trưng khác của xe điện được anh ghi nhận là hệ thống phanh tái sinh năng lượng. Hệ thống này giúp chuyển đổi động năng khi giảm tốc thành điện năng để sạc ngược lại cho pin, từ đó tối ưu quãng đường di chuyển. Đồng thời, nhờ khả năng hỗ trợ hãm tốc ngay khi nhả chân ga, tính năng phanh tái sinh cũng giảm áp lực cho người lái trong các tình huống như đổ đèo hoặc di chuyển trên những cung đường dốc.

Giá lăn bánh dễ chịu nhất trong phân khúc

Vừa “chốt” chọn VF 7 Eco, anh Nguyễn Minh Kiên (Hà Nội) cho biết dù sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với xe xăng, mẫu xe này lại đang có mức giá cạnh tranh bậc nhất nhóm xe C-SUV nhờ loạt chính sách ưu đãi áp dụng trong tháng 6.

Sau khi áp dụng các ưu đãi và tính thêm chi phí bắt buộc để đăng ký xe, anh Kiên cho biết giá lăn bánh xe chỉ còn khoảng 730 triệu đồng.

Cụ thể, thông qua chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng sẽ được hỗ trợ trực tiếp 6% giá bán, hoặc lựa chọn trả góp chỉ từ 0 đồng vốn đối ứng với lãi suất 7%/năm trong 3 năm đầu. Ngoài ra, hãng cũng đang triển khai chương trình “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination”: tặng voucher kỳ nghỉ dưỡng tại Vinpearl hoặc ưu đãi thêm 2%, đưa tổng mức ưu đãi trực tiếp dành cho VF 7 Eco lên tới 63 triệu đồng.

Sau khi áp dụng các ưu đãi và tính thêm chi phí bắt buộc để đăng ký xe, anh Kiên cho biết giá lăn bánh xe chỉ còn khoảng 730 triệu đồng, do xe điện được miễn lệ phí trước bạ tới năm 2030.

“Tài chính tầm đó sẽ chỉ mua được những mẫu xe phổ thông ở phân khúc hạng B, nên giá của VF 7 Eco hiện tại là quá ‘hời’, tôi tranh thủ luôn để có xe đi du lịch hè này”, anh Kiên nhận định.

Anh Kiên cũng chỉ ra lý do quan trọng không kém là lợi ích kinh tế dài hạn cho người sử dụng. Hiện tại, tất cả chủ xe điện VinFast được miễn phí sạc pin tới 10-2-2029 tại các trạm công cộng V-Green (tối đa 10 lần/tháng với khách hàng cá nhân). Anh Kiên tính toán, chính sách này giúp anh có thể di chuyển tới 4.000 km/tháng mà không mất đồng nào. Số tiền tiết kiệm được trong gần 3 năm tới sẽ là một khoản đáng kể.

Bên cạnh đó, tham khảo chia sẻ của các chủ xe, theo anh, mức chi phí bảo dưỡng định kỳ cho VF 7 Eco cũng chỉ khoảng vài trăm nghìn cho tới 1 triệu đồng, rẻ hơn rất nhiều so với xe xăng.

“Thời gian qua, hãng cũng đã nâng mốc bảo dưỡng lên tới 15.000 km, nhờ vậy mà tôi không phải thường xuyên đưa xe vào xưởng, vừa giảm chi phí, vừa tiết kiệm thời gian”, anh Kiên nói thêm.