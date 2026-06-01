Chiếc ô tô điện giá ngang 6 chiếc xe SH hút 10.000 đơn hàng sau 5 giờ 01/06/2026 10:48

(PLO)-Chỉ trong vòng 5 giờ ra mắt, chiếc ô tô này nhận được số lượng đơn hàng lớn.

Ngay sau khi mở cổng đặt hàng trước, mẫu xe điện dáng thể thao tầm trung đến cỡ lớn Aistaland GT7 đã nhanh chóng chứng minh sức hút mạnh mẽ khi cán mốc hơn 10.000 đơn đặt hàng chỉ trong vòng 5 giờ đầu tiên.

Trước đó, chương trình đặt hàng blind-order (đặt cọc trước khi biết thông số chi tiết) đã được kích hoạt từ tháng 3 năm nay, và không gian nội thất của xe cũng vừa được hé lộ cách đây hai tuần.

Aistaland GT7 được phân phối với 4 phiên bản cấu hình khác nhau, đi kèm mức giá bán dự kiến dao động từ 32.300 USD, tương đương 849 triệu đồng.

Theo kế hoạch từ nhà sản xuất, mẫu xe này sẽ chính thức được bàn giao ra thị trường vào tháng 6 năm 2026.Được phát triển trên nền tảng kiến trúc điện áp cao 800V tiên tiến, Aistaland GT7 sở hữu hệ thống khung gầm trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng vòng lặp kín kết hợp cùng giảm chấn điều chỉnh liên tục.

Về hiệu năng, phiên bản cao cấp nhất mang tên Ultra được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh với 3 mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất cực đại lên tới 768 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vỏn vẹn 2,98 giây.

Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng hệ thống dẫn động cầu sau với 1 mô-tơ điện, cho công suất 253 kW (tương đương 340 mã lực) và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,9 giây.

Về nguồn năng lượng, mẫu xe cung cấp hai tùy chọn gói pin được tinh chỉnh riêng bởi CATL, một gói pin dung lượng 86,111 kWh và một gói pin Qilin cao cấp dung lượng 102,768 kWh có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh siêu tốc 6C. Cấu hình này giúp xe đạt được phạm vi hành trình tối đa lên tới 900 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Aistaland GT7 sở hữu các thông số kích thước ấn tượng với chiều dài 5.050 mm, chiều rộng 1.980 mm, chiều cao 1.470 mm và chiều dài cơ sở đạt mức 3.000 mm.

Thiết kế mang đậm phong cách thể thao không chỉ giúp tối ưu hóa hệ số cản gió mà còn mang lại tính dụng học cao. Xe có dung tích khoang hành lý phía sau đạt 647 lít, và có thể mở rộng lên đến 1.606 lít khi gập hàng ghế sau, đi kèm một cốp trước chống nước dung tích 215 lít vô cùng tiện lợi.

Là mẫu xe đầu tiên trên thị trường được tích hợp hệ thống lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5.0, GT7 đã sẵn sàng về mặt phần cứng để đáp ứng tiêu chuẩn tự hành cấp độ 3 (L3). Phiên bản cao cấp Ultra được trang bị hệ thống phần cứng tối tân bao gồm cảm biến hình ảnh hai đường 896 dòng thế hệ mới (896-line dual-path imaging LiDAR) cùng hệ thống LiDAR thể rắn D-TOF, nâng tổng số cảm biến quanh xe lên tới 36 thiết bị.

Bên trong khoang cabin, không gian số được vận hành bởi hệ thống điều khiển HarmonySpace 6, nổi bật với màn hình trung tâm dạng nổi kích thước 15,6 inch, cụm đồng hồ tài xế 8,88 inch và màn hình hiển thị kính lái thực tế ảo AR-HUD quy mô tương đương 88 inch. Trải nghiệm giải trí của hành khách được hoàn thiện nhờ hệ thống âm thanh Huawei Sound cấu hình 7.1.4 với 21 loa công suất lớn và công nghệ tương tác bằng giọng nói dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).