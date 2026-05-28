Chồng 'giành' VF 3 của vợ đi mỗi ngày 28/05/2026 14:39

(PLO)-Với dáng xe vuông vức, kích thước gọn, khả năng xoay xở linh hoạt và chi phí sử dụng dễ chịu, VinFast VF 3 thuyết phục cả những nam khách hàng vốn quen với các mẫu xe cỡ lớn.

“VF 3 là lựa chọn số một trong phố”

Gia đình anh Dương Trường (Thái Nguyên) hiện có Hyundai Creta và VinFast VF 3. Ban đầu, chiếc mini-SUV được mua để phục vụ nhu cầu đi lại của vợ anh Trường, nhưng sau vài tháng, chính anh lại trở thành người sử dụng xe nhiều nhất.

Chủ xe VF 3 nhận định mẫu xe này đi phố quá nhàn, khỏi đau đầu chuyện đỗ xe. Ảnh: ĐH

“Gần đây tôi chuyển công tác, phải di chuyển nhiều nên chiếc xe này lại trở thành phương tiện chủ lực, nhất là trong bối cảnh giá xăng tăng cao”, anh Trường chia sẻ.

Theo anh Trường, điều khiến bản thân quyết định “xuống tiền” ngay cho mẫu xe này đến từ sự tò mò với xe điện cũng như nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình. Khi sử dụng thường xuyên, anh Trường đánh giá cao khả năng xoay xở của mẫu mini-SUV nhà VinFast trong đô thị đông đúc, nhờ bán kính quay đầu gọn và tầm quan sát thoáng.

“Nếu chỉ dùng trong phố, tốc độ khoảng dưới 60 km/h, VF 3 là lựa chọn số một. Xe nhỏ nên luồn lách dễ, quay đầu nhanh và di chuyển thuận tiện hơn nhiều”, anh Trường nói.

Trường hợp tương tự là anh Lưu Ngọc Huy, chủ một cơ sở kinh doanh cà phê, nhà hàng ở Linh Đàm (Hà Nội). Ban đầu, anh mua VF 3 để vợ đưa đón con đi học, nhưng sau đó mẫu xe này lại trở thành phương tiện hằng ngày của anh, từ đi làm đến gặp gỡ bạn bè.

“Có việc gì bây giờ đều lấy VF 3 đi vì đỡ mệt đầu suy nghĩ chỗ đỗ xe”, anh Huy chia sẻ.

Dễ dàng “lột xác” theo gu chủ xe, chi phí dễ chịu

Thiết kế nhỏ gọn, cá tính của VinFast VF 3 không chỉ thu hút chị em phụ nữ mà còn khiến nhiều nam giới yêu thích nhờ phong cách thể thao, các đường nét vuông vức và khả năng dễ dàng cá nhân hóa để tạo dấu ấn riêng khi xuống phố.

VF 3 khiến khách hàng nam đổi gu, xe nhỏ nhưng cá tính, trả góp không áp lực. Ảnh: ĐH

Chiếc VF 3 của anh Dương Trường cũng được trang trí thêm để nổi bật hơn trên phố. Theo anh, phần mâm xe lớn là chi tiết dễ tạo điểm nhấn nếu được xử lý bằng những họa tiết phù hợp. Thực tế cho thấy, VF 3 là một trong những mẫu xe khách hàng có thể thực hiện cá nhân hóa ngoại hình xe tự do và thoải mái nhất.

Nếu ngoại hình là yếu tố tạo cảm hứng ban đầu, chi phí sở hữu lại là lý do khiến nhiều khách hàng dễ đưa ra quyết định hơn. Cụ thể, với giá niêm yết từ 302 triệu đồng, VF 3 đang có thêm sức hút từ các chính sách hỗ trợ của nhà sản xuất.

Thông qua chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” người dùng giảm đáng kể áp lực tài chính trong quá trình sở hữu xe. Khách hàng mua VF 3 được hỗ trợ tới 6% giá trị xe hoặc lựa chọn hình thức trả góp với lãi suất cố định trong 3 năm đầu. Anh Lê Thế Cường (Định Công, Hà Nội) cho biết, anh đã lựa chọn phương án mua xe trả góp 0 đồng vốn đối ứng và nhận mức lãi suất ưu đãi cố định. Cách thức này giúp anh có thể sở hữu xe sớm và tận hưởng tốt nhất những gì VF 3 mang lại.

“Mức lãi suất cho vay chỉ 7%/năm là quá tốt. Với giá niêm yết khoảng 302 triệu đồng, tôi không thấy áp lực trả nợ quá nặng, lại có thể sở hữu xe sớm và tận dụng nguồn tiền cho nhiều kế hoạch khác”, anh Cường chia sẻ.

Từ trải nghiệm của nhiều chủ xe, VinFast VF 3 cho thấy đây không chỉ là một mẫu xe nhỏ gọn xinh xắn với các chị em mà còn đủ hầm hố, linh hoạt và hữu dụng với phái mạnh.