Chiếc ô tô này đẹp không thua Toyota Camry nhưng giá chỉ có 250 triệu đồng 19/05/2026 07:32

(PLO)-Chiếc ô tô này có chiều dài lên đến 5 mét tạo ra không gian rộng và thoải mái cho quá trình di chuyển.

Thương hiệu xe điện Arcfox thuộc tập đoàn BAIC đã chính thức thông báo mẫu xe sedan cỡ trung mới nhất mang tên S3 sẽ được tung ra thị trường cuối tháng 5.

Chiếc ô tô này có giá khởi điểm 9.500 USD, tương đương 250 triệu đồng. Về mặt thiết kế ngoại thất và kích thước, Arcfox S3 áp dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của gia đình Arcfox với cụm đèn chiếu sáng kiểu vòng nhẫn sao và hệ thống đèn pha tách rời.

Mẫu xe này được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Yuanjing của BAIC, trong đó phiên bản cao cấp nhất sẽ được trang bị thêm cảm biến LiDAR để hỗ trợ tính năng lái tự động trên đường cao tốc và trong đô thị.

Kích thước tổng thể của xe ghi nhận chiều dài 4.916 mm, chiều rộng 1.900 mm, chiều cao 1.480 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.876 mm.

Nhìn từ phần thân, chiếc xe sở hữu tay nắm cửa dạng bán ẩn cùng phần kính cửa sổ được làm tối màu, trong khi phần đuôi xe được định hình bởi cụm đèn hậu dạng xuyên thấu, cánh gió đuôi vịt thanh mảnh và bộ khuếch tán gió nổi bật, riêng các phiên bản cấu hình cao hơn sẽ có thêm cánh gió điện tử phía sau có khả năng tự động điều chỉnh theo tốc độ.

Không gian cabin của Arcfox S3 được thiết kế theo phong cách tối giản với bảng táp lô trải phẳng theo phương ngang, nổi bật là màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi kích thước 15,6 inch cấu hình tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản và vận hành bởi chip xử lý Snapdragon 8155, kết hợp cùng một màn hình hiển thị đa thông tin dạng kỹ thuật số hoàn toàn.

Nội thất của xe ưu tiên sử dụng các loại vật liệu mềm mại khi tiếp xúc cùng các chi tiết ốp vân gỗ sang trọng. Những điểm nhấn đáng chú ý bên trong không gian nội thất bao gồm hệ thống ghế ngồi linh hoạt với phần tựa đầu phía trước có thể tháo rời để gập phẳng ghế đầu nối liền với hàng ghế sau tạo thành chế độ giường ngủ tiện lợi, đồng thời hàng ghế phía sau cũng hỗ trợ góc ngả lưng lên tới 118 độ nhằm tối ưu hóa sự thoải mái cho hành khách trong suốt hành trình.

Về hệ truyền động và phạm vi hoạt động, Arcfox S3 cung cấp cả hai tùy chọn biến thể bao gồm phiên bản đổi pin nhanh và phiên bản sạc truyền thống nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người dùng.

Phiên bản đổi pin được trang bị một mô tơ điện cho công suất 159 kW, tương đương 213 mã lực, mang lại phạm vi hành trình thuần điện đạt 535 km và sẽ sử dụng chung mạng lưới các trạm đổi pin công nghệ Choco-SEB của hãng CATL.

Trong khi đó, phiên bản sạc truyền thống sử dụng động cơ điện có công suất 150 kW, tương đương 201 mã lực, mang đến hai lựa chọn về tầm hoạt động là 560 km và 660 km cho một lần sạc đầy.