Phân khúc SUV: Mẫu xe này đang được đánh giá là 'món hời' cho người mua xe 16/05/2026 18:07

(PLO)-Loạt ưu đãi “hạng nặng” trong tháng 5 như hỗ trợ trực tiếp đến 13% giá bán, chính sách trả trước 0 đồng, cùng đặc quyền sạc miễn phí suốt 3 năm đang giúp VinFast VF 9 tạo lợi thế rõ rệt trong phân khúc SUV full-size.

Sở hữu một chiếc SUV hạng E rộng rãi là mong muốn của nhiều người nhưng chi phí vận hành và sở hữu thường là điều khiến nhiều khách hàng cân nhắc. Với VinFast VF 9, bài toán này đang được giải quyết bằng những chính sách tài chính “nặng ký”.

“Lãi đậm” ngay từ khi mua

VinFast VF 9 đang được nhiều khách hàng chú ý bởi loạt ưu đãi "khủng". Ảnh: ĐH

Trong tháng 5-2026, khách hàng mua VF 9 được hỗ trợ trực tiếp 10% giá xe (tương đương khoảng 150 - 170 triệu đồng). Đặc biệt, với những chủ xe muốn “chia tay” xe xăng để gia nhập cộng đồng sống xanh, hãng tặng thêm 3% giá trị xe (áp dụng đến hết 31-5). Đây là cú hích hiệu quả trong bối cảnh giá xăng dầu biến động khiến nhiều người muốn chuyển đổi sớm.

Đối với người mua vay trả góp, VinFast còn mang đến chính sách “Mua xe 0 đồng”, giúp khách hàng sở hữu VF 9 mà không cần vốn đối ứng ban đầu. Song song đó, người mua có thể linh hoạt lựa chọn giữa việc nhận ưu đãi trực tiếp 10% hoặc hưởng mức lãi suất cố định chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu. Đối với những nhà đầu tư hoặc chủ doanh nghiệp, việc giữ lại dòng vốn để xoay vòng kinh doanh trong khi vẫn có xe sang để di chuyển hay gặp gỡ đối tác là một bài toán kinh tế cực kỳ hiệu quả.

Đánh giá về các đặc quyền này, chuyên gia ô tô Nguyễn Mạnh Thắng khẳng định đây là chính sách cực “ngon” giúp người dùng tối ưu chi phí ngay từ lúc xuống tiền. Từ giá niêm yết 1,499 tỉ đồng (bản Eco) và 1,699 tỉ đồng (bản Plus), thực tế, mức giá lăn bánh của VF 9 đang hấp dẫn hơn hẳn các đối thủ xe xăng cùng phân khúc.

“Xe điện đang được miễn phí trước bạ nên sau khi áp dụng các ưu đãi của VinFast, mức giá lăn bánh chỉ trong khoảng 1,5 tỷ đồng cho bản Plus”, anh Thắng phân tích. Ở phiên bản Eco, số tiền này cũng chỉ khoảng 1,3 tỷ đồng. Theo anh Thắng, đây là mức giá “không tưởng” khi cân nhắc những giá trị nhận được từ VF 9.

“Nghĩ đi nghĩ lại thì VF 9 vẫn là một món hời. Dàn gầm cực chất với hệ thống càng nhôm vững chãi, mang lại cảm giác lái sướng, khả năng cách âm đỉnh cao. Thực sự không một chiếc xe nào trong cùng phân khúc có thể cạnh tranh được với VF 9 ở thời điểm hiện tại”, vị chuyên gia khẳng định.

Vận hành SUV hạng sang với chi phí thấp hơn cả xe máy

Bên cạnh chi phí sở hữu ban đầu cực kỳ “thân thiện”, VinFast VF 9 còn tạo ra sự khác biệt rõ nét so với các dòng SUV xăng trong bài toán chi phí sử dụng dài hạn.

Lợi thế độc quyền đầu tiên phải kể đến chính sách sạc pin miễn phí tại hệ thống trạm công cộng V-Green đến 10-2-2029. Đặc quyền này giúp chủ xe gần như “trắng” chi phí năng lượng trong gần 3 năm tới, ưu thế lớn cho những người thường xuyên đi công tác liên tỉnh.

Nhiều chủ xe đánh giá VinFast VF 9 còn tạo ra sự khác biệt rõ nét so với các dòng SUV xăng. Ảnh: ĐH

“Vừa mua VF 9 là chúng tôi làm luôn chuyến đi Nghệ An, đi về hơn 700 km mà không tốn một đồng tiền sạc nào. Nếu là xe xăng đã phải tốn vài triệu đồng”, anh Đức, chủ một doanh nghiệp thực phẩm ở Hà Nội, chia sẻ sau chuyến công tác.

Ngoài ra, theo cộng đồng người dùng VF 9, cấu tạo tinh giản của động cơ điện khiến danh mục chi tiết phải bảo trì, thay thế thu gọn hơn hẳn so với xe xăng và không còn cảnh phải thay dầu máy, bugi, lọc gió động cơ định kỳ hay lo lắng về các chi tiết cơ khí phức tạp.

“Chi phí bảo dưỡng VF 9 thấp hơn cả xe máy. Thời gian bảo dưỡng của xe điện ngày xưa là 12.000 km, bây giờ tăng lên thành 15.000 km, đi mãi chưa đến kỳ bảo dưỡng. Mỗi lần bảo dưỡng như xe mình chỉ thay lọc gió điều hòa và kiểm tra tổng quát chứ không thay thế gì nên chi phí rất thấp. Nhiều khi mình đi bảo dưỡng cứ thấy… hơi ngại vì chi phí thấp quá. Huy Hoàng, chủ xe VinFast VF 9

“Tỷ lệ nghịch” giữa chi phí sử dụng và giá trị trải nghiệm đã đưa VF 9 trở thành mẫu xe đáng giá bậc nhất phân khúc, đặc biệt với nhóm khách hàng doanh nghiệp hay gia đình đông người.