Chủ xưởng tại TP.HCM giải thích bài toán chi phí khi mua VinFast EC Van 28/03/2026 18:00

(PLO)-Quyết định bổ sung VinFast EC Van vào đội xe giúp một chủ xưởng làm đẹp và trang trí xe tại TP.HCM nhanh chóng nhìn thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt khi chi phí nhiên liệu gần như được triệt tiêu.

Quyết định đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế tức thì

Giá xăng và dầu diesel có nhiều thay đổi so với cuối tháng 2, khiến giá nhiên liệu đầu vào trở thành áp lực lớn với nhiều hộ kinh doanh. Với anh Đỗ Chí Đông, chủ một cơ sở trang trí và làm đẹp xe tại TP.HCM, áp lực càng lớn khi đội hình của anh có tới 3 chiếc xe cùng “uống” xăng.

Anh Đỗ Chí Đông lựa chọn EC Van vì khả năng tiết kiệm dù đã sở hữu một đội xe bán tải chạy xăng (Ảnh: NVCC)

Anh tính toán, chỉ riêng chiếc Isuzu D-Max cứ 3-4 ngày phải đổ nhiên liệu một lần, mỗi lần tiêu tốn khoảng 3 triệu đồng, trong khi chiếc Hyundai Starex máy xăng ngốn tới 6 triệu đồng, và thêm tiền xăng dầu cho chiếc xe van của Suzuki. Tổng cộng, mỗi tháng anh phải rút ví hàng chục triệu đồng cho nhiên liệu. Nếu giá xăng dầu tiếp tục neo cao, khoản chi này có thể tăng thêm 20-30%.

Đó là lý do anh Đông quyết định bổ sung gấp vào đội hình mẫu EC Van - xe chở hàng điện cỡ nhỏ của VinFast. Thay vì những con số ngày càng cao, mức chi hằng tháng cho mẫu xe này sẽ gần như bằng 0 nhờ chính sách sạc miễn phí của VinFast. Thay vì chi cả trăm triệu đồng tiền nhiên liệu, số tiền tiết kiệm được sẽ giúp anh sớm hồi vốn và nhanh chóng có lời.

Cũng vì nhìn ra lợi thế này từ sớm, ngay khi VinFast ra mắt EC Van, anh Đông đã quyết định xuống tiền và trở thành một trong những khách hàng cá nhân đầu tiên nhận xe tại TP.HCM. Sau nhiều tháng đưa vào khai thác, nhất là trong giai đoạn giá nhiên liệu “bốc đầu” như hiện nay, theo anh Đông, quyết định chuyển đổi sang EC Van càng cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Chở hàng nặng vô tư, “yêu chiều” tài xế đến từng chi tiết

Nếu chi phí là lý do để doanh nghiệp quan tâm tới một mẫu xe chở hàng, thì khả năng vận hành lại là yếu tố quyết định hiệu quả khai thác lâu dài. Với anh Đông, đây cũng là điểm EC Van tạo ra khác biệt rất rõ.

EC Van sử dụng vô-lăng trợ lực điện, cách điều khiển tương tự một mẫu xe số tự động giúp người lái giảm đáng kể cường độ thao tác. Ảnh: NVCC

Tại TP.HCM, xe chở hàng phải hoạt động liên tục trong điều kiện giao thông đông đúc, dừng - chạy thường xuyên. Với các dòng xe van sử dụng động cơ đốt trong và số sàn, tiếng ồn, nhiệt tỏa từ khoang máy thường khiến tài xế căng thẳng. Ngược lại, EC Van với chất lượng vận hành êm, cabin mát sâu, giúp tài xế duy trì trạng thái thoải mái suốt cả ngày làm việc.

Anh Đông đánh giá việc EC Van sử dụng vô-lăng trợ lực điện, cách điều khiển tương tự một mẫu xe số tự động giúp người lái giảm đáng kể cường độ thao tác so với các dòng van số sàn truyền thống. Không còn phải liên tục xử lý chân côn, cần số trong điều kiện tắc đường, tài xế vì thế cũng đỡ áp lực hơn hẳn.

Trong quá trình phục vụ hoạt động kinh doanh, anh Đông cho biết, EC Van hoàn toàn đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu của showroom nhờ thùng hàng phía sau dung tích 2,6 m3 và tải trọng 650 kg. Theo chia sẻ của anh, xe có thể tới 2 chiếc xe máy cùng nhiều phụ tùng đi kèm mà vẫn bảo đảm khả năng vận hành ổn định.

Lịch trình giao hàng của chúng tôi thường chạy trung bình 150 km mỗi ngày trong nội thành TP.HCM, thậm chí đi các tỉnh lân cận như Long An, hoàn toàn dư dả với tầm vận hành sau mỗi lần sạc đầy lên tới 175km của xe. Đỗ Chí Đông, chủ một cơ sở trang trí và làm đẹp xe tại TP.HCM

Anh Đông chia sẻ, anh cũng đánh giá cao khả năng tăng tốc tức thời, tính lanh lẹ của động cơ trên EC Van.

Xét về sự cân bằng giữa công năng và tính kinh tế, anh Đỗ Chí Đông khẳng định, đây vẫn là phương tiện vận tải hiệu quả. Sau thời gian trải nghiệm thực tế, anh cho biết đang tính tới phương án đầu tư thêm một chiếc EC Van để tiếp tục mở rộng đội xe vận tải của mình.