Những điều cần biết trước khi bảo dưỡng ô tô để tránh mất tiền oan 28/03/2026 11:33

(PLO)- Chỉ cần biết vài điều cơ bản, bạn có thể bảo dưỡng ô tô đúng cách mà không lo bị tốn tiền oan.

Bảo dưỡng ô tô là việc làm cần thiết để duy trì hiệu suất vận hành, kéo dài tuổi thọ xe và đảm bảo an toàn khi di chuyển. Tuy nhiên, không ít chủ xe đã phải chi trả những khoản tiền không đáng có chỉ vì thiếu thông tin hoặc hiểu sai về quy trình bảo dưỡng. Trang bị những kiến thức cơ bản dưới đây sẽ giúp bạn chủ động hơn, tránh "tiền mất tật mang" khi đưa xe đi bảo dưỡng.

Hiểu rõ lịch bảo dưỡng của xe

Mỗi dòng xe đều có lịch bảo dưỡng định kỳ do nhà sản xuất khuyến nghị, thường được ghi rõ trong sổ tay hướng dẫn sử dụng. Việc nắm rõ các mốc bảo dưỡng (theo số km hoặc thời gian) giúp bạn biết khi nào cần thay dầu, kiểm tra phanh, lọc gió hay các bộ phận quan trọng khác. Tránh tình trạng bảo dưỡng quá sớm gây lãng phí hoặc quá muộn làm ảnh hưởng đến chất lượng vận hành.

Không phải hạng mục nào cũng cần thay mới

Một trong những "chiêu" phổ biến khiến nhiều chủ xe tốn tiền là đề xuất thay thế hàng loạt phụ tùng dù chưa thực sự cần thiết. Thực tế, nhiều bộ phận như lọc gió, má phanh, bugi… có thể vệ sinh hoặc tiếp tục sử dụng nếu vẫn còn trong ngưỡng cho phép. Bạn nên yêu cầu kỹ thuật viên giải thích rõ tình trạng và mức độ hao mòn trước khi quyết định thay thế.

Không phải bộ phận nào trên xe cũng cần thay mới ngay, nhiều chi tiết vẫn có thể tiếp tục sử dụng nếu còn tốt. Ảnh: wikiHow

Yêu cầu báo giá chi tiết trước khi làm

Trước khi đồng ý bảo dưỡng, hãy yêu cầu trung tâm dịch vụ cung cấp bảng báo giá cụ thể cho từng hạng mục. Điều này giúp bạn kiểm soát chi phí, tránh phát sinh không minh bạch sau khi hoàn tất. Nếu có khoản phí nào chưa rõ ràng, đừng ngần ngại hỏi lại để được giải thích.

Lựa chọn cơ sở bảo dưỡng uy tín

Không phải gara nào cũng đảm bảo chất lượng dịch vụ và tính minh bạch. Việc lựa chọn các trung tâm bảo dưỡng chính hãng hoặc gara có uy tín, được đánh giá tốt sẽ giúp bạn yên tâm hơn về tay nghề kỹ thuật cũng như nguồn gốc phụ tùng thay thế.

Giữ lại phụ tùng cũ sau khi thay

Một thói quen nhỏ nhưng rất hữu ích là yêu cầu giữ lại các phụ tùng đã thay thế. Điều này giúp bạn kiểm chứng việc thay mới là cần thiết, đồng thời tránh trường hợp bị "thay khống" hoặc tính phí không đúng thực tế.

Không bỏ qua việc theo dõi sau bảo dưỡng

Sau khi nhận xe, hãy kiểm tra lại các hạng mục đã thực hiện và chú ý đến sự thay đổi trong quá trình vận hành. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cần liên hệ ngay với gara để được kiểm tra và xử lý kịp thời.

Chủ động tìm hiểu kiến thức cơ bản về xe

Bạn không cần phải là chuyên gia kỹ thuật, nhưng việc nắm một số kiến thức cơ bản về ô tô sẽ giúp bạn tự tin hơn khi trao đổi với kỹ thuật viên, đồng thời tránh bị "dẫn dắt" vào những dịch vụ không cần thiết.

Bảo dưỡng ô tô không chỉ là việc "đem xe đi sửa" mà còn là quá trình quản lý và chăm sóc tài sản một cách thông minh. Khi hiểu rõ xe của mình và chủ động trong từng quyết định, bạn không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo chiếc xe luôn vận hành ổn định và an toàn trên mọi hành trình.