Mẹo chống chuột cắn dây điện ô tô 25/05/2026 08:00

(PLO)- Chỉ với vài thói quen chăm sóc đơn giản như vệ sinh khoang máy, đỗ xe đúng nơi và dùng biện pháp đuổi chuột phù hợp, chủ xe có thể hạn chế đáng kể nguy cơ hư hỏng do chuột gây ra.

Khoang máy ô tô là khu vực thường xuyên chịu tác động của nhiệt độ cao, bụi bẩn và độ ẩm. Nếu không được vệ sinh, bảo dưỡng đúng cách, đây cũng có thể trở thành nơi trú ẩn lý tưởng của chuột, nguyên nhân gây ra nhiều hư hỏng nghiêm trọng như cắn đứt dây điện, phá hỏng ống dẫn hay làm giảm tuổi thọ các chi tiết trong xe. Vì vậy, việc chăm sóc khoang máy và chủ động phòng chống chuột là điều mà bất kỳ chủ xe nào cũng nên quan tâm.

Nhiều chủ xe phải đối mặt với vấn đề khó chịu là chuột phá hoại hệ thống điện của xe.

Vì sao chuột thường vào khoang máy ô tô?

Khoang máy sau khi xe vận hành thường giữ nhiệt khá lâu, tạo môi trường ấm áp cho chuột trú ngụ, đặc biệt vào ban đêm hoặc mùa mưa. Ngoài ra, thức ăn thừa trong xe, nơi đỗ xe ẩm thấp hoặc ít sử dụng xe trong thời gian dài cũng dễ thu hút chuột xuất hiện.

Không chỉ gây mất vệ sinh, chuột còn có thể cắn dây điện, đường ống cao su hoặc vật liệu cách âm trong khoang máy. Những hư hỏng này đôi khi khiến xe báo lỗi, khó khởi động hoặc phát sinh chi phí sửa chữa rất tốn kém.

Mẹo chống chuột cắn dây điện hiệu quả

Giữ khoang máy sạch sẽ

Vệ sinh khoang máy định kỳ giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ và mùi hấp dẫn chuột. Chủ xe nên kiểm tra thường xuyên để phát hiện sớm dấu hiệu như phân chuột, lá khô hay vật liệu bị cắn phá.

Không để thức ăn trong xe

Mùi thức ăn là yếu tố thu hút chuột rất mạnh. Hạn chế để bánh kẹo, đồ ăn thừa hoặc rác trong cabin sẽ giúp giảm nguy cơ chuột tìm đến xe.

Sử dụng tinh dầu hoặc dung dịch đuổi chuột

Một số mùi như bạc hà, sả hoặc long não có khả năng khiến chuột tránh xa. Có thể đặt túi thơm, tinh dầu hoặc sử dụng dung dịch xịt chuyên dụng quanh khoang máy và khu vực đỗ xe.

Dùng lưới chắn hoặc thiết bị đuổi chuột

Với những khu vực thường xuyên có chuột, chủ xe có thể lắp thêm lưới chắn dưới gầm hoặc thiết bị phát sóng siêu âm để hạn chế chuột tiếp cận khoang máy.

Khởi động và sử dụng xe thường xuyên

Những chiếc xe để lâu không sử dụng rất dễ trở thành nơi trú ngụ của chuột. Việc khởi động và vận hành xe định kỳ giúp giảm khả năng chuột làm tổ trong khoang máy.

Dưỡng khoang máy ô tô đúng cách

Vệ sinh định kỳ

Khoang máy nên được vệ sinh sau một thời gian sử dụng để loại bỏ bụi bẩn và dầu mỡ tích tụ. Khi rửa khoang máy cần tránh xịt nước áp lực mạnh trực tiếp vào các chi tiết điện tử.

Kiểm tra dây điện và ống dẫn

Thường xuyên quan sát tình trạng dây điện, ống cao su và các khớp nối để phát hiện sớm dấu hiệu nứt, lão hóa hoặc bị chuột cắn.

Dùng dung dịch dưỡng chuyên dụng

Sau khi vệ sinh, có thể sử dụng dung dịch dưỡng nhựa và cao su để giúp các chi tiết trong khoang máy sạch đẹp, hạn chế khô nứt và tăng độ bền.

Đỗ xe ở nơi khô ráo

Nên ưu tiên đỗ xe ở nơi sạch sẽ, thông thoáng và tránh khu vực có nhiều rác thải hoặc cống thoát nước, nơi chuột thường xuất hiện.