Có phải rút hết xăng Ron95 rồi mới được đổ xăng sinh học và nó có bị đóng cặn hay không? 21/05/2026 13:54

Nhiều vấn đề về việc ô tô, xe máy sử dụng xăng sinh học E5, E10 đang được nhiều người quan tâm. Dưới đây là nội dung được TS Nguyễn Thành Sa, Phụ trách Viện Cơ khí, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM giải đáp một số thắc mắc đối với các chủ xe.

Nhiều chủ xe lo ngại việc sử dụng xăng sinh học sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động của xe. Ảnh: TÚ UYÊN

. Phóng viên: Nhiều chủ xe thắc mắc xe đang còn xăng Ron 95 trong bình xăng, có nên đổ xăng sinh học E5, E10 không? Đổ trộn 2 loại xăng có làm ảnh hưởng đến hoạt động của xe hay không? Có cần súc rửa bình trước khi chuyển sang loại xăng sinh học?

+ TS Nguyễn Thành Sa: về lý thuyết, E5 hay E10 đã pha một tỉ lệ 5% hoặc 10% cồn vào trong xăng Ron 92 hoặc xăng Ron 95.

Do đó, xe trước đó sử dụng xăng Ron 95, nếu châm thêm xăng sinh học E5 hay E10 vào thùng chứa nhiên liệu thì bình thường, không cần xúc rửa thùng chứa.

. Sử dụng xăng sinh học các loại E5, E10 sẽ làm tiêu hao xăng nhiều hơn vì nhiều người cho rằng cơ chế ngậm nước, bay hơi của loại xăng này?

+ Khi sử dụng xăng sinh học các loại E5, E10 sẽ làm tiêu hao xăng nhiều hơn vì về thể tích hay khối lượng cồn đều có giá trị năng lượng nhiệt thấp hơn so với xăng. Từ đó khi đốt cháy trong động cơ tổng giá trị nhiệt nhận được thấp hơn khi pha theo các tỉ lệ cồn tương ứng so với dùng xăng.

Do đó, cùng quãng đường đi hoặc cùng khối lượng vận chuyển hàng hoá, lượng nhiên liệu khi dùng xăng sinh học có tăng lên.

. Có hiện tượng ngậm nước, đóng cặn ở bình xăng khi sử dụng xăng sinh học không, nếu có thì người sử dụng xe phải làm gì để xử lý hiện tượng này?

+ Cồn có tính chất ngậm nước, hút ẩm tốt nhưng với các tỉ lệ 5% hay 10% cồn ảnh hưởng không đáng kể về đóng cặn ở thùng chứa hay làm nghẹt kim phun.

Ở các nước xăng sinh học cũng được khuyến cáo sử dụng vì nhiều lí do khác nhau và trên thị trường tồn tại các loại xăng khác nhau như Ron 92 hoặc Ron 95 (hoặc Ron 98) và xăng sinh học để người dân sử dụng theo nhu cầu.

. Xin cám ơn ông.