Chậm thay 4 bộ phận này, hóa đơn sửa xe có thể tăng vọt 02/05/2026 20:37

(PLO)- Chăm sóc xe đúng thời điểm không phải là khoản chi tiêu dư thừa, mà là một khoản đầu tư thông minh giúp bạn tránh những rủi ro và tổn thất không đáng có về lâu dài.

Trong quá trình sử dụng ô tô, không ít hạng mục bảo dưỡng bị trì hoãn chỉ vì cảm giác “xe vẫn chạy tốt”. Tuy nhiên, sự chủ quan này có thể khiến chi phí sửa chữa tăng vọt khi các bộ phận quan trọng xuống cấp mà không được thay thế kịp thời. Dưới đây là 4 chi tiết cần đặc biệt lưu ý nếu không muốn đối mặt với những hóa đơn sửa xe đắt đỏ.

Dầu động cơ - “mạch máu” quyết định tuổi thọ máy

Dầu động cơ đảm nhiệm vai trò bôi trơn, làm mát và giảm ma sát giữa các chi tiết kim loại. Khi dầu cũ hoặc biến chất, khả năng bảo vệ động cơ suy giảm đáng kể, khiến các chi tiết nhanh mài mòn, thậm chí dẫn đến bó máy. Việc chậm thay dầu không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành mà còn có thể kéo theo chi phí đại tu rất lớn.

Chỉ một chút chậm trễ trong việc thay thế các bộ phận quan trọng, bạn có thể phải trả giá bằng hóa đơn sửa xe tăng vọt, thậm chí gấp nhiều lần so với chi phí bảo dưỡng ban đầu. Ảnh: wikiHow

Lọc gió động cơ - “lá chắn” ngăn bụi bẩn xâm nhập

Lọc gió giúp đảm bảo không khí sạch đi vào buồng đốt. Khi bộ phận này bị tắc hoặc bám bẩn, lượng không khí cung cấp cho động cơ bị hạn chế, khiến xe vận hành kém hiệu quả và tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Về lâu dài, bụi bẩn có thể gây hư hại các chi tiết bên trong, làm gia tăng đáng kể chi phí sửa chữa.

Má phanh - yếu tố sống còn của sự an toàn

Khi má phanh mòn nhưng không được thay thế kịp thời, hiệu quả phanh suy giảm rõ rệt, đồng thời có thể làm hỏng đĩa phanh. Khi đó, chi phí sửa chữa không còn dừng lại ở việc thay má phanh mà có thể phải thay cả cụm hệ thống liên quan.

Nước làm mát - “lá chắn nhiệt” bảo vệ động cơ

Nước làm mát giữ vai trò duy trì nhiệt độ ổn định cho động cơ. Nếu bị cạn hoặc mất tác dụng, động cơ dễ rơi vào tình trạng quá nhiệt, dẫn đến cong vênh hoặc nứt vỡ các chi tiết quan trọng. Đây là một trong những sự cố nghiêm trọng và tốn kém nhất mà người dùng có thể gặp phải.

Thực tế cho thấy, chi phí thay thế định kỳ các bộ phận trên không quá lớn, nhưng nếu trì hoãn, hậu quả lại rất đắt giá. Vì vậy, tuân thủ lịch bảo dưỡng và kiểm tra xe định kỳ không chỉ đảm bảo an toàn khi vận hành mà còn là giải pháp tiết kiệm chi phí bền vững.