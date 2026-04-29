Khoảng cách an toàn khi lái xe: Bài học đầu tiên cho người mới 29/04/2026 09:46

(PLO)- Khoảng cách an toàn không chỉ là quy tắc cơ bản khi lái xe mà còn là "lá chắn" giúp bạn tránh va chạm và xử lý kịp thời mọi tình huống bất ngờ trên đường.

Vì sao khoảng cách an toàn lại quan trọng?

Khi tham gia giao thông, đặc biệt với người mới lái, việc giữ khoảng cách với xe phía trước đóng vai trò then chốt. Đây là yếu tố giúp bạn có đủ thời gian phản ứng khi xe trước phanh gấp, chuyển làn hoặc gặp sự cố.

Nếu khoảng cách quá gần, nguy cơ va chạm dây chuyền rất cao. Ngược lại, giữ khoảng cách hợp lý giúp:

Giảm áp lực khi lái xe

Tăng tầm quan sát

Chủ động xử lý tình huống bất ngờ

Hạn chế tai nạn, đặc biệt trên đường đông hoặc cao tốc

Khoảng cách an toàn là bao nhiêu?

Khoảng cách an toàn không cố định mà phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện đường.

Quy tắc 2-3 giây (dễ áp dụng nhất)

Đây là cách đơn giản và hiệu quả cho người mới:

Chọn một mốc cố định phía trước (cột điện, biển báo…)

Khi xe trước đi qua mốc đó, bắt đầu đếm: "1…2…3"

Nếu xe bạn đến mốc quá nhanh → đang đi quá gần

Khoảng cách lý tưởng:

Tốc độ thấp (dưới 40 km/h): 2 giây

Tốc độ trung bình (40-80 km/h): 2-3 giây

Tốc độ cao (trên 80 km/h): 3-4 giây

Trên 80 km/h, giữ khoảng cách 3-4 giây là “vùng an toàn” giúp bạn chủ động phanh và tránh tai nạn. Ảnh: wikiHow

Khoảng cách theo tốc độ (tham khảo thực tế)

Theo kinh nghiệm lái xe và khuyến cáo an toàn:

60 km/h → khoảng cách tối thiểu ~35m

80 km/h → khoảng cách tối thiểu ~55m

100 km/h → khoảng cách tối thiểu ~70m

Trên cao tốc, các biển báo thường có vạch kẻ hoặc bảng hướng dẫn để tài xế căn khoảng cách phù hợp.

Những sai lầm phổ biến của người mới

1. Bám sát xe phía trước

Nhiều người nghĩ đi gần sẽ "an toàn hơn" hoặc tránh bị chen ngang. Thực tế, đây là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn.

2. Không điều chỉnh theo thời tiết

Trời mưa, đường trơn hoặc sương mù → quãng đường phanh tăng lên đáng kể. Khi đó, cần tăng khoảng cách gấp 1.5-2 lần.

3. Chủ quan khi đường vắng

Đường thoáng khiến nhiều tài xế mất cảnh giác, tăng tốc nhưng lại không giữ khoảng cách đủ xa.

Khi nào cần tăng khoảng cách?

Bạn nên tăng khoảng cách nhiều hơn bình thường trong các trường hợp:

Trời mưa, đường trơn trượt

Ban đêm, tầm nhìn hạn chế

Lái xe sau xe tải, xe khách lớn (bị che tầm nhìn)

Khi mệt mỏi hoặc thiếu tập trung

Khoảng cách an toàn là kỹ năng cơ bản nhưng quyết định trực tiếp đến sự an toàn của bạn và người khác. Với người mới lái, việc hình thành thói quen giữ khoảng cách ngay từ đầu sẽ giúp bạn tự tin hơn và hạn chế tối đa rủi ro khi tham gia giao thông.