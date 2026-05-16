Lamborghini ra mắt siêu xe mui trần mạnh nhất lịch sử 16/05/2026 15:27

(PLO)- Mẫu xe mui trần mạnh mẽ nhất của Lamborghini sẽ chỉ sản xuất giới hạn 15 chiếc trên toàn cầu.

Xe mui trần Fenomeno Roadster của Lamborghini là kết hợp động cơ hybrid V12 mạnh mẽ với thân xe không mui làm từ sợi carbon.

Fenomeno Roadster luôn ở trạng thái mở, không có mui cứng hay tấm chắn tháo rời. Ảnh: Lamborghini.



Lamborghini kỷ niệm 63 năm thành lập bằng siêu phẩm mui trần công suất 1.065 mã lực. Con số 63 mang ý nghĩa đặc biệt tại Sant'Agata vì trùng khớp với năm thành lập 1963. Để đánh dấu dịp này, hãng đã chế tạo chiếc Fenomeno Roadster.

Mẫu xe này tiếp nối phiên bản mui kín ra mắt hồi tháng 8-2025. Tuy nhiên, Lamborghini làm cho bản Roadster trở nên độc quyền hơn khi chỉ giới hạn 15 chiếc, bằng một nửa số lượng bản coupe.

Fenomeno Roadster luôn ở trạng thái mở, không có mui cứng hay tấm chắn tháo rời. Các nhà thiết kế đã tận dụng sự tự do này để tạo ra những chi tiết khác biệt so với phiên bản coupe.

Cửa sổ bên được cắt bớt giúp tạo kiểu dáng mạnh mẽ hơn. Một cánh gió nhỏ bằng sợi carbon nằm ở mép sau kính chắn gió để điều phối luồng không khí. Nắp động cơ được thiết kế lại với hai gờ khí động học phía sau tựa đầu.

Theo hãng xe Ý, việc tinh chỉnh các bề mặt chức năng giúp bản Roadster đạt độ ổn định và khả năng làm mát tương đương bản coupe. Trọng lượng xe chỉ tăng thêm vài kg sau khi loại bỏ phần mui.

Mẫu xe ra mắt sở hữu màu sơn Blu Cepheus kết hợp các điểm nhấn Rosso Mars và sợi carbon lộ diện. Sự kết hợp này tôn vinh màu đỏ và xanh đặc trưng của Bologna, đồng thời gợi nhớ chiếc Miura Roadster năm 1968.

Bên trong cabin sử dụng tông màu đen và đỏ với đồ họa hình chữ Y. Các đường chỉ khâu tương phản tinh tế giúp không gian nội thất phù hợp với ngôn ngữ thiết kế hiện tại của thương hiệu.

Fenomeno Roadster sử dụng khung gầm liền khối bằng sợi carbon và động cơ V12 mạnh nhất lịch sử hãng. Động cơ hút khí tự nhiên 6,5 lít sản sinh công suất 824 mã lực, kết hợp với ba mô-tơ điện. Hai mô-tơ đặt ở trục trước, mô-tơ thứ ba tích hợp vào hộp số ly hợp kép tám cấp. Hệ thống lấy năng lượng từ bộ pin 7 kWh.

Tổng công suất xe đạt 1.065 mã lực, vượt trội so với mức 1.001 mã lực của dòng Revuelto. Xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,4 giây, chỉ chậm hơn 0,1 giây so với bản coupe. Tốc độ tối đa của xe đạt trên 340 km/h.

Dù giá bán chưa được công bố, Fenomeno Roadster hứa hẹn là món đồ sưu tầm được giới mộ điệu săn đón. Siêu phẩm này tiếp nối thành công của những dòng xe độc quyền như Reventon, Veneno hay Sian Roadster của Lamborghini .

Hiện chưa rõ thiết kế mui trần có được áp dụng cho dòng Revuelto trong tương lai hay không. Tuy nhiên, Lamborghini xác nhận đang phát triển chiếc Temerario Spyder với động cơ V8 hybrid cắm điện.