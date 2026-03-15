Chiếc ô tô Trung Quốc mà người Việt hay mua, ra dòng xe siêu tiết kiệm xăng với giá hơn 1 tỉ đồng 15/03/2026 14:29

MG vừa chính thức trình làng mẫu MG S9, đánh dấu cột mốc quan trọng khi đây là chiếc xe 7 chỗ đầu tiên trong lịch sử của thương hiệu này.

Với mức giá khởi điểm từ 34.205 bảng Anh (khoảng 1,1 tỉ đồng), MG S9 sẽ chính thức mở bán vào cuối tháng này, gia nhập phân khúc SUV cỡ lớn đầy sôi động để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ nặng ký như Kia Sorento, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq và Chery Tiggo 8.

Về khả năng vận hành, MG S9 thừa hưởng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) tiên tiến từ người anh em MG HS, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5 L và mô-tơ điện mạnh mẽ.

Điểm ấn tượng nằm ở bộ pin dung lượng 24,7kWh, cho phép xe di chuyển quãng đường lên tới 100 km hoàn toàn bằng điện mà không phát thải.

Đối với những người sử dụng xe công ty tại Anh, mẫu xe này còn hưởng lợi lớn từ chính sách thuế ưu đãi chỉ 10% cho năm tài chính 2026/27, giúp chi phí vận hành hàng tháng trở nên cực kỳ tiết kiệm.

Ông David Allison, Giám đốc Sản phẩm và kế hoạch của MG UK, khẳng định sự ra mắt của MG S9 PHEV là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các gia đình hiện đại về một không gian rộng rãi và đa dụng.

Với kích thước dài và cao hơn mẫu MG HS, S9 không chỉ mang lại vẻ ngoài bề thế mà còn sở hữu khoang nội thất sang trọng với hàng ghế thứ ba linh hoạt.

Xe được trang bị hàng loạt tiện nghi cao cấp thường thấy trên các dòng xe hạng sang như ghế bọc da tích hợp chức năng sưởi, thông gió và massage, cửa sổ trời toàn cảnh cùng hệ thống điều hòa ba vùng độc lập.

Đây là minh chứng cho cam kết của MG trong việc mang đến những đổi mới công nghệ và giá trị vượt trội trong phân khúc SUV 7 chỗ đầy tính cạnh tranh.