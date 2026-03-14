Xe Trung Quốc vừa làm điều kinh ngạc 14/03/2026 14:55

Hãng xe BYD chuẩn bị tạo nên một cơn địa chấn tại thị trường xe điện châu Âu khi chính thức ra mắt mẫu Grand Tourer chạy điện Denza Z9GT vào ngày 8-4 tới tại nhà hát Palais Garnier, Paris.

Điểm nhấn đột phá nhất của mẫu xe này chính là khả năng sạc siêu tốc, cho phép nạp từ 10% lên 70% dung lượng pin chỉ trong vòng 5 phút, tương đương với thời gian đổ xăng truyền thống.

Với trang bị pin Blade thế hệ 2.0 dung lượng 122 kWh, Denza Z9GT không chỉ cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 800 km sau mỗi lần sạc đầy mà còn duy trì hiệu suất sạc ấn tượng ngay cả ở điều kiện khắc nghiệt âm 30 độ C.

Để hỗ trợ tối đa cho công nghệ này, BYD cũng lên kế hoạch triển khai mạng lưới trạm sạc Flash Charger công suất lên tới 1.500 kW trên khắp châu Âu, hứa hẹn xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo về thời gian chờ đợi của người dùng.

Các nhà phân tích công nghiệp nhận định rằng công nghệ sạc siêu nhanh của BYD đã trực tiếp giải quyết rào cản lớn nhất đối với việc phổ biến xe điện là thời gian sạc quá lâu.

Sự xuất hiện của hệ thống sạc Flash Charging không chỉ giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào lưới điện nhờ các bộ pin lưu trữ khổng lồ tại trạm mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh áp đảo cho BYD trong cuộc đua hiệu suất pin toàn cầu.

Mẫu Denza Z9GT sẽ có cả cấu hình mô-tơ đơn và ba mô-tơ, trong đó phiên bản mạnh nhất có công suất lên tới hơn 1.140 mã lực, biến nó trở thành một chiếc shooting brake hạng sang vừa mạnh mẽ vừa tiện dụng bậc nhất thị trường.

Sự kiện ra mắt này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi sang xe điện bằng cách thiết lập những tiêu chuẩn mới về tốc độ sạc, buộc các đối thủ cạnh tranh phải đầu tư mạnh tay hơn vào công nghệ tương đương.

Tuy nhiên, tốc độ phổ biến thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng mở rộng cơ sở hạ tầng trạm sạc và các quy định về công suất lưới điện tại từng quốc gia. Dù trong kịch bản nào, bước đi này của BYD đã đánh dấu một giai đoạn mới của thị trường xe điện toàn cầu, nơi công nghệ sạc siêu tốc trở thành nhân tố then chốt quyết định vị thế của các nhà sản xuất xe hơi.